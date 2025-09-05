Εφετείο αποφασίζει ότι το κέντρο κράτησης μεταναστών «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» μπορεί να παραμείνει ανοιχτό

Η δικαστική διαμάχη για το κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών στους βάλτους του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς κατέληξε υπέρ της Φλόριντα. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε πως η εγκατάσταση, γνωστή ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες» ή “Alligator Alcatraz”, θα παραμείνει ανοιχτή, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή στο Μαϊάμι που είχε διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας της και την κατεδάφιση μεγάλου μέρους της μέσα σε 60 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει την αποστολή κρατουμένων στο κέντρο, κάτι που είχε «παγώσει» προσωρινά.

Η εξέλιξη θεωρείται καθαρή νίκη για τη Φλόριντα, που τον περασμένο Ιούλιο εγκαινίασε την αμφιλεγόμενη εγκατάσταση, ξεπερνώντας τα συνηθισμένα όρια της πολιτειακής δικαιοδοσίας σε ζητήματα μετανάστευσης. Έγινε έτσι η πρώτη πολιτεία που λειτούργησε κέντρο κράτησης μεταναστών, αρμοδιότητα που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά ομοσπονδιακή. Η κίνηση της Φλόριντα άνοιξε τον δρόμο και σε άλλες πολιτείες να εξετάσουν παρόμοια σχέδια, φιλοξενώντας ομοσπονδιακούς κρατούμενους σε δικές τους εγκαταστάσεις.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο στο δικαστήριο υποστήριξε ότι το κέντρο δεν λειτουργούσε ως κανονική ομοσπονδιακή δομή. Η τριμελής επιτροπή του Εφετείου στην Ατλάντα έκρινε πως το κατώτερο δικαστήριο είχε ερμηνεύσει λανθασμένα τον ομοσπονδιακό νόμο που απαιτεί περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από μεγάλα έργα σε προστατευμένες περιοχές, όπως το οικολογικά ευαίσθητο πάρκο των Έβεργκλεϊντς. Το Εφετείο διαπίστωσε ότι, επειδή η εγκατάσταση χρηματοδοτήθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά από τη Φλόριντα, ο Νόμος για την Εθνική Πολιτική Περιβάλλοντος δεν εφαρμόζεται.

Η πολιτεία έχει δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για το κέντρο. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις έχει τονίσει πολλές φορές ότι το ποσό αυτό θα αποζημιωθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο, το Εφετείο αποφάνθηκε ότι η αποζημίωση θα ήταν «ανεπαρκής» για να χαρακτηριστεί το έργο ως ομοσπονδιακό και να υπαχθεί σε περιβαλλοντική ανασκόπηση.

«Το Alligator Alcatraz είναι ανοιχτό», δήλωσε ο ΝτεΣάντις σε βίντεο που ανέβασε στο X λίγο μετά την απόφαση. «Η αποστολή συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε του δρόμου στην επιβολή της μετανάστευσης».