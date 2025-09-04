Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοχειρία «βλέπουν» οι αρχές για το νεκρό ζευγάρι – Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Το σενάριο του φόνου και της αυτοχειρίας είναι αυτό που εξετάζεται ως πιθανότερο ως προς τις συνθήκες θανάτου του ζευγαριού ηλικιωμένων, που βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από όπλο μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των δύο θανάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρώτα έπεσε νεκρή η γυναίκα, που έχει πυροβοληθεί στον θώρακα, και ακολούθησε ο θάνατος του 74χρονου, ο οποίος, επίσης, φέρει τραύμα από όπλο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές. Ο 74χρονος έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα του εντοπίστηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι.

Έτσι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σπίτι ήταν ασφαλισμένο, οι έμπειροι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση εκτιμούν πως πιθανότερη εκδοχή είναι ο 74χρονος να σκότωσε την γυναίκα και μετά να αυτοκτόνησε.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό της εμπλοκής τρίτου προσώπου, κι έτσι αναμένονται σαφείς και οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου τους από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9), καθώς ένοικοι παρατήρησαν ότι βγαίνει έντονη δυσοσμία από το διαμέρισμα και ενημέρωσαν τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος με την σειρά του ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τις δύο σορούς σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν μία καραμπίνα και δύο κάλυκες, που έχουν περισυλλεχθεί και αναμένεται να σταλούν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις.

Οι μαρτυρίες

Ο ιατροδικαστής αναμένεται να προσδιορίσει και το πώς και το πότε έχασε την ζωή του το ζευγάρι.

Πάντως, μία γειτόνισσα είπε στην ΕΡΤ ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς περίπου στις 5 το πρωί της Δευτέρας ή Τρίτης, ένα στοιχείο που ίσως διευκολύνει τις Αρχές στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι το φως στο σπίτι του ζευγαριού παρέμενε ανοιχτό από το Σάββατο, ενώ από την Δευτέρα άρχισε να αναδύεται έντονη μυρωδιά από το διαμέρισμα.

Γειτόνισσα αποκαλύπτει την ίδια ώρα μία τραγική πτυχή της υπόθεσης, αναφέροντας ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που είχε καταβάλλει τον 74χρονο.

ΕΛ.ΑΣ.: Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

Δείτε εικόνες: