Νέος Κόσμος: Πρώτα έπεσε νεκρή η γυναίκα, μετά πυροβολήθηκε ο άνδρας – Οι πρώτες εκτιμήσεις για το θρίλερ με τις σορούς στο διαμέρισμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Το θρίλερ του θανάτου του άνδρα και της γυναίκας, σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προσπαθούν να διαλευκάνουν οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φαίνεται να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των δύο θανάτων. Πρώτα έπεσε νεκρή η γυναίκα, που έχει πυροβοληθεί στον θώρακα, και ακολούθησε ο θάνατος του 74χρονου άνδρα, ο οποίος, επίσης, φέρει τραύμα από όπλο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές.

Ο 74χρονος έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της, καθώς δεν ήταν δυνατή η αναγνώρισή της, λόγω της αποσύνθεσης.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, οδηγεί τις αρχές σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι πιθανόν πρόκειται για φόνο και αυτοχειρία. Ωστόσο, σαφείς και οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου τους αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η τραγική υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης (4/9), καθώς γείτονες παρατήρησαν ότι βγαίνει έντονη δυσοσμία από το διαμέρισμα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τις δύο σορούς σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Εντός του σπιτιού βρέθηκαν μία καραμπίνα και δύο κάλυκες, που έχουν περισυλλεχθεί και αναμένεται να σταλούν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις. Οι έρευνες της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την διαλεύκανση της υπόθεσης, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί για περαιτέρω έρευνες.

21:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

