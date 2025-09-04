Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Τζόρτζιο Αρμάνι – «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει την θλίψη στον κόσμο της μόδας και όχι μόνο. Αφού γνωστοποιήθηκε το δυσάρεστο νέο, η Τζένη Μπαλατσινού έκανε μία ανάρτησή στον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να τιμήσει τον σπουδαίο σχεδιαστή, με τον οποίο είχαν γνωριστεί και είχαν αναπτύξει μία φιλική σχέση.

Η Τζένη Μπαλατσινού στο συγκινητικό post της, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της με τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο μίλησε για το μεγαλείο του «βασιλιά της μόδας» ως σχεδιαστή, αλλά και για το πώς ήταν στην προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της ανέφερε: «Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του – τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πώς μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, Miki Bruni, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».