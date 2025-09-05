Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Μπαμ» στη Μπρατισλάβα – Η Σλοβακία νίκησε 2-0 τη Γερμανία

Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησαν οι αγώνες του 1ου ομίλου στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Η Σλοβακία υπέταξε με 2-0 τη Γερμανία, η Πολωνία πήρε ισοπαλία μέσα στην Ολλανδία, η Τουρκία λύγισε δύσκολα τη Γεωργία, ενώ η Ισπανία πέρασε εύκολα από τη Σόφια.

Η βραδιά είχε ως μεγαλύτερο γεγονός την ήττα της Γερμανίας με 2-0 από τη Σλοβακία, με γκολ των Χάνκο (42’) και Στρέλετς (55’). Στο Ρότερνταμ, η Ολλανδία παραχώρησε 1-1 στην Πολωνία, χάνοντας έτσι τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση. Ο Ντούμφρις άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό, με τον Κας να ισοφαρίζει στο 80’.

Στην Τιφλίδα, η Τουρκία επικράτησε με 3-2 της Γεωργίας σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Κερέμ Ακτούρκογλου σημείωσε δύο γκολ (41’, 52’), ενώ είχε προηγηθεί το τέρμα του Μουλντούρ (3’). Για τη Γεωργία σκόραραν οι Νταβιτασβίλι (63’) και Κβαρατσκέλια (90+8’). Οι Τούρκοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 71’, λόγω αποβολής του Γιλμάζ.

Η Ισπανία έκανε το καθήκον της στη Σόφια, νικώντας τη Βουλγαρία με 3-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Ογιαρθάμπαλ (5’), Κουκουρέγια (30’) και Μερίνο (38’). Στον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μια ιστορική ευκαιρία για νίκη, αφού ισοφαρίστηκε στο 90+6 από τη Λιθουανία (1-1).

Στον 10ο όμιλο, η Ουαλία πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 στο Καζακστάν, χάρη σε τέρμα του Μουρ (24’). Την ίδια ώρα, το Βέλγιο διέλυσε το Λιχτενστάιν με 6-0 εκτός έδρας, με τον Τίλεμανς να σκοράρει δύο φορές (46’, 70’ πεν.) και τους Ντε Κόιπερ (29’), Τεάτ (60’), Ντε Μπρόινε (62’) και Φοφανά (90+1’) να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των προκριματικών:

1ος Όμιλος

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55΄ Στρέλετς)

2ος Όμιλος

Σλοβενία – Σουηδία 5/9

Ελβετία – Κόσοβο 5/9

3ος Όμιλος

Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9

Δανία – Σκωτία 5/9

4ος Όμιλος

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9

Ουκρανία – Γαλλία 5/9

5ος Όμιλος

Γεωργία – Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄, 52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3 (5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος Όμιλος

Αρμενία – Πορτογαλία 6/9

Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9

7ος Όμιλος

Λιθουανία – Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος Όμιλος

Αυστρία – Κύπρος 6/9

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9

Ρεπό: Ρουμανία

9ος Όμιλος

Μολδαβία – Ισραήλ 5/9

Ιταλία – Εσθονία 5/9

Ρεπό: Νορβηγία

10ος Όμιλος

Καζακστάν – Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος Όμιλος

Λετονία – Σερβία 6/9

Αγγλία – Ανδόρα 6/9

Ρεπό: Αλβανία

12ος Όμιλος