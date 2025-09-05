Eurobasket 2025: Τα Highlights της νίκης επί της Ισπανίας, που έστειλε την Εθνική στους «16» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 86-90, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή του ομίλου της στο EuroBasket 2025 και της έδωσε το εισιτήριο για τους «16». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί που θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (07/09, 21:45).

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αγγίζοντας το triple-double. Σημαντική συμβολή είχε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σημείωσε 22 πόντους, ενώ ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου πρόσθεσαν επίσης διψήφιους αριθμούς πόντων, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Από την πλευρά της Ισπανίας, πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάιμε Πραντίγια με 14 πόντους, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.