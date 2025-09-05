Ντόναλντ Τραμπ: Μειώνει στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

Η Ουάσιγκτον και το Τόκιο ενίσχυσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους με μια σειρά εμπορικών συμφωνιών που αλλάζουν το σκηνικό στις σχέσεις των δύο χωρών. Κεντρικό σημείο αποτελεί το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα εισαγόμενα ιαπωνικά αυτοκίνητα μειώνονται από το 25% στο 15%. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα περισσότερα άλλα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία δεν θα ξεπερνούν το ίδιο επίπεδο.

Το διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ επτά ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας έτσι τη θέση που είχε διατυπώσει η ιαπωνική πλευρά για τους όρους της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με βάση τις λεπτομέρειες, η οροφή των επιπρόσθετων δασμών για τα περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα καθορίζεται στο 15%, ενώ ορισμένοι τομείς εξαιρούνται, όπως η αεροναυπηγική βιομηχανία, οι πρώτες ύλες που δεν παράγονται στις ΗΠΑ και τα γενόσημα φάρμακα.

Η μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα εξασφαλίζει για την Ιαπωνία ίση μεταχείριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η αμερικανική αγορά θα φορολογεί πλέον τα ιαπωνικά οχήματα στο ίδιο ποσοστό. Το έγγραφο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου διέλυσε τις αμφιβολίες που υπήρχαν για την ερμηνεία της συμφωνίας. Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι το ανώτατο ποσοστό των δασμών θα είναι 15%, όπως και στη συμφωνία Ουάσιγκτον–Βρυξελλών, την ώρα που αρκετοί αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριζαν πως το ποσοστό αυτό θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες δασμούς. Το νέο διάταγμα επιβεβαιώνει τελικά την ιαπωνική εκδοχή.

Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου προέβλεπε σημαντικά ανταλλάγματα από την Ιαπωνία. Ειδικότερα, οι ιαπωνικές εταιρείες δεσμεύτηκαν για επενδύσεις ύψους «550 δισεκατομμυρίων δολαρίων», από τις οποίες «το 90% των κερδών θα παραμένει στις ΗΠΑ», όπως τόνισε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Παράλληλα, το Τόκιο ανέλαβε την υποχρέωση να αγοράσει «αμερικανικά προϊόντα (αξίας) 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων», χωρίς ωστόσο να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι δύο πλευρές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλάσκα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τομέα των αερομεταφορών. Η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην αγορά «εμπορικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής, ιδίως 100 Boeing», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ συμφώνησε επίσης στην «άρση μακρόχρονων περιορισμών» που εμπόδιζαν την πρόσβαση αμερικανικών αυτοκινήτων στην ιαπωνική αγορά.

Παράλληλα, η ιαπωνική κυβέρνηση κινείται στρατηγικά για να ενισχύσει τις εμπορικές της σχέσεις και σε άλλες περιοχές. Στις 29 Αυγούστου ανακοίνωσε επένδυση ύψους 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία, με στόχο την εμβάθυνση των διμερών δεσμών, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας αλλά και στον τομέα της ασφάλειας.