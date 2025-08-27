Μοναδική ανακάλυψη ρίχνει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Στα χρονικά της κληρονομιάς του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, προκύπτει μια ανατροπή, τόσο δραματική όσο οποιοδήποτε από τα έργα του «Βάρδου του Έιβον». Πίσω από ένα οικογενειακό χειρόγραφο αιώνων, αποκαλύφθηκε ο αληθινός Σαίξπηρ… και δεν είναι ο άνδρας που γνωρίζουμε.

Το 1757, ένας χτίστης, ανακάλυψε ένα θρησκευτικό κείμενο, κρυμμένο στα δοκάρια της στέγης στο σπίτι των Σαίξπηρ, στο Στράτφορντ απόν Έιβον, στην Αγγλία. Οι ιστορικοί διαχρονικά απέδιδαν το χειρόγραφο αυτό, με την υπογραφή «Τζ. Σαίξπηρ», στον πατέρα του Ουίλιαμ, Τζον.

Τι έδειξε νέα μελέτη για το αινιγματικό χειρόγραφοστο σπίτι των Σαίξπηρ

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στη λογοτεχνική επιθεώρηση Shakespeare Quarterly, από ακαδημαϊκούς του πανεπιστημίου του Μπρίστολ, υποστηρίζει ότι δεν ήταν ο Τζον ο συγγραφέας του τόσο καλά μελετημένου εγγράφου.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους ερευνητές, γράφτηκε από την κάπως άγνωστη, μικρότερη αδελφή του Ουίλιαμ, την Τζόαν Σαίξπηρ Χαρτ, της οποίας το όνομα αναφέρεται σε μόνο επτά διασωθέντα έγγραφα στη διάρκεια της ζωής της, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας της μελέτης, Matthew Steggle σε δήλωσή του:

«Η Βιρτζίνια Γουλφ, έγραψε ένα γνωστό δοκίμιο με τίτλο “Η αδελφή του Σαίξπηρ”, για το πως μια προσωπικότητα όπως ήταν εκείνη, δεν μπορούσε να έχει ελπίδες να γίνει συγγραφέας ή να διασωθούν τα κείμενά της. Έτσι, έγινε κάτι σαν σύμβολο όλων των χαμένων φωνών των πρώτων γυναικών συγγραφέων. Χιλιάδες εκατοντάδες έργα έχουν διασωθεί από τον αδελφό της – μέχρι σήμερα, κανένα από αυτά, σε καμία τους περιγραφή, από την ίδια».

Πλαστό το χειρόγραφο;

Στο καταχωνιασμένο χειρόγραφο, το οποίο αναφέρει συχνά ένα άγνωστο Ιταλικό θρησκευτικό εδάφιο του 17ου αιώνα, με τον τίτλο “Η Τελευταία Επιθυμία και Διαθήκη της Ψυχής”, η συγγραφέας εύχεται να έχει έναν γαλήνιο, Καθολικό θάνατο.

Αν πράγματι, συγγραφέας του κειμένου ήταν ο Τζον Σαίξπηρ, ο οποίος παρέμεινε προσηλωμένος στον Προτεσταντισμό μέχρι τον θάνατό του, το 1601, τότε αυτό μαρτυρά μια τεράστια μεταστροφή στις πεποιθήσεις του, ενώ υποδηλώνει έναν παράνομο βίο στη διάρκεια μιας εποχής όπου η κρυφή πίστη στην Καθολική Εκκλησία, κατά την περίοδο της Ελισαβετιανής εποχής, θεωρούταν επικίνδυνη.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί ειδικοί υποψιάζονται ότι, το έγγραφο είναι πλαστογραφημένο.

Στην πρόσφατη μελέτη ωστόσο, ο Steggle, χρησιμοποιώντας αρχεία από το διαδίκτυο, έφτασε μέχρι τις πρώτες εκδόσεις της «Τελευταίας Επιθυμίας και Διαθήκης της Ψυχής» στα Ιταλικά και σε ακόμη έξι γλώσσες και, κατέληξε στο συμπέρασμα πως το χειρόγραφο θα μπορούσε να έχει γραφτεί μόνο με τον θάνατο το Τζον Σαίξπηρ.

Αυτή η διαπίστωση άφησε τον Steggle με μόνο ένα άλλο άτομα που θα μπορούσε να έχει την υπογραφή «Tζ. Σαίξπηρ»: την Τζόαν.

Η Τζόαν Σαίξπηρ

Η Τζόαν, η οποία ήταν πέντε χρόνια νεότερη από τον William, επέζησε για 30 χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού της και έζησε για πολύ καιρό στο οικογενειακό σπίτι όπου βρέθηκε το χειρόγραφο.

«Πριν από 30 χρόνια, ένας ερευνητής που μελετούσε ένα τέτοιο πρόβλημα, αναγκαζόταν να βασιστεί σε μια και μόνο βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας εκτυπωμένους καταλόγους και καταλόγους με κάρτες, προσπαθώντας να βρει αντίγραφα του κειμένου», εξήγησε ο Steggle. «Ωστόσο, οι ερευνητικές βιβλιοθήκες έχουν πλέον διαθέσει ψηφιακά πολλά από τα αρχεία τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλές διαφορετικές βιβλιοθήκες σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, μπορεί κάποιος να αναζητήσει αναζητήσετε ολόκληρο το κείμενο και όχι μόνο τον τίτλο και άλλες λεπτομέρειες».

Ο Steggle τόνισε τη σημασία αυτής της προσέγγισης για την ευθυγράμμιση των αποσπασμάτων του εγγράφου με το αρχικό χρονοδιάγραμμα σύνθεσης του έργου «Η τελευταία διαθήκη και η διαθήκη της ψυχής».

Η Τζόαν, λοιπόν, που επέζησε του εμπόρου συζύγου της και είχε τέσσερα παιδιά στο παλιό σπίτι της οικογένειας Σαίξπηρ, πρέπει να ήταν η μυστική υποστηρίκτρια του Καθολικισμού.

Το μυστήριο

Το μυστήριο φούντωνε για αιώνες, εν μέρει επειδή ο ίδιος ο Σαίξπηρ ήταν μυστικοπαθής, σύμφωνα με το Biography. Ο Σαίξπηρ, ο οποίος έζησε από το 1564 μέχρι το 1616, δεν άφησε πίσω του ούτε επιστολές, ούτε χειρόγραφα, αλλά μόνο λίγες σύγχρονες αναφορές και μόλις έξι υπογραφές,όλες γραμμένες με διαφορετικό τρόπο.

Στους ακαδημαϊκούς και τους κριτικούς μοιάζει σχεδόν απίθανο ότι ένα επαρχιόπαιδο από το Στράτφορντ από Έιβον, το οποίο δεν σπούδασε ποτέ σε πανεπιστήμιο, έγραψε 37.000 λέξεις για τα θεατρικά του έργα και εμπλούτισε την Αγγλική γλώσσα με περίπου 300 λέξεις.

Ήταν ο Σαίξπηρ κρυφά Καθολικός;

Τα σπάνια προσωπικά αντικείμενα του Σαίξπηρ, δεν αρκούν για ρίξουν φως στη σπουδαία κληρονομιά του, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ταπεινή και μυστηριώδη του καταγωγή.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του Σαίξπηρ, περιβάλλονται από ασάφεια. Σύμφωνα με το Biography,o πατέρας του Τζον ήταν γαιοκτήμονας, δανειστής, τοπικός αξιωματούχος, κατασκευαστής γαντιών και τεχνίτης δέρματος.

Η μόρφωση του Σαίξπηρ δεν ήταν αποτέλεσμα επίσημης εκπαίδευσης, αλλά εμπειρίας της ζωής, από την οποία αφομοίωσε σοφία από την πολιτική δραστηριότητα του πατέρα του και ίσως από τις γνώσεις του γαμπρού του, ο οποίος ήταν γιατρός.

Η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ο Σαίξπηρ διατηρούσε μια διαφορετική, επαγγελματική ζωή στο Λονδίνο, ξεχωριστή από την προσωπική του ζωή στο Στράνφορτ απόν Έιβον, προκύπτει από τα πρόσφατα ευρήματα που αφορούν την αδελφή του, την Τζόαν.

«Η μυστικοπαθής στάση του», αναφέρει το Biography «μπορεί να εξηγηθεί επειδή πολλά μέλη της οικογένειάς του, ήταν γνωστοί υποστηρικτές του Καθολικισμού που επέλεξαν να ζήσουν ήρεμα στην Προτεσταντική Αγγλία της Ελισαβετιανής Εποχής. Για την ακρίβεια, ορισμένοι πιστεύουν πως, ο ίδιος ο Σαίξπηρ, έλαβε την καθολική Θεία Κοινωνία στο νεκροκρέβατό του».

Τα «χαμένα χρόνια» του Σαίξπηρ

Ο Σαίξπηρ δεν ήταν γνωστός για το θορυβώδες και ζωηρό του χαρακτήρα. Αντίθετα, περιβαλλόταν από μια αύρα μυστηρίου και απολάμβανε τη σχετική ανωνυμία που του πρόσφερε η ζωή στο Στράτφορντ. Μετά τον γάμο του με την Αν Χάθαγουεϊ και τη γέννηση των παιδιών τους, υπάρχει ένα κενό επτά ετών στα ιστορικά αρχεία. Αυτά τα χρόνια είναι γνωστά ως τα «χαμένα χρόνια».

Οι εικασίες για τα χαμένα χρόνια του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, είναι διάφορες. Κάποιοι υποθέτουν ότι μπορεί να κρυβόταν λόγω κατηγοριών για λαθροθηρία, ενώ πιο τεκμηριωμένες θεωρίες προτείνουν ότι ζούσε ως ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας στο Λονδίνο.

Παρά αυτή την περίοδο αφάνειας, η φήμη του Σαίξπηρ άνθισε χάρη στην ποίησή του,

Ως επιφανές μέλος της γνωστής τότε, θεατρικής παρέας Lord Chamberlain’s Men, ο Σαίξπηρ επένδυσε στην τέχνη του και, τα οικονομικά κέρδη που αποκόμισε, του έδωσαν τη δυνατότητα να αγοράσει το New Place – ένα από τα μεγαλύτερα σπίτια στο Στράτφορντ απόν Έιβον.

Οι θεατρικές παραγωγές του Σαίξπηρ, δεν σταμάτησαν εκεί. Σε συνεργασία με άλλους ηθοποιούς, ξεκίνησε τη δημιουργία του εμβληματικού Globe Theater, το οποίο έγινε συνώνυμο των θεατρικών του έργων και, με τη λειτουργία του οποίου, καθιέρωσε την κληρονομιά του.

Όσο η φήμη του Σαίξπηρ απογειωνόταν στα θέατρα του Λονδίνου, εκείνος εδραιώθηκε ως επιφανής προσωπικότητα στη γενέτειρά του, στο Στράνφορντ. Το 1601 απέκτησε την οικογενειακή του έκταση και, την επόμενη χρονιά, αγόρασε 432.010 στρέμματα, επενδύοντας στρατηγικά σε επιπλέον περιουσιακά στοιχεία.

Οι μελετητές, υποστηρίζουν πως, το εισόδημά του από την μίσθωση της έκτασης αυτής, του εξασφάλισε την οικονομική σταθερότητα ώστε να αφοσιωθεί στη συγγραφή.

Εν τω μεταξύ, η Τζόαν ζούσε στο οικογενειακό σπίτι των Σαίξπηρ, εν μέσω εικασιών και μυστικών.

Τα δοκάρια του σπιτιού, έγιναν ο θόλος που την ενέπνευσαν να γράψει τα θρησκευτικά της κείμενα – ένα κρυμμένο διαμάντι που εξακολουθεί να πυροδοτεί την περιέργεια των ακαδημαϊκών και ν’ αποκαλύπτει νέα στρώματα της κληρονομιάς του Σαίξπηρ, μέχρι σήμερα.