Φρίκη στην Κύπρο από υπόθεση αιμομιξίας: 14χρονος συνευρισκόταν ερωτικά με την αδελφή του και έστελνε τα βίντεο σε φίλους και συμμαθητές του

Enikos Newsroom

διεθνή

Φρίκη στην Κύπρο για υπόθεση αιμομιξίας που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα υπάρχουν βίντεο στα οποία απεικονίζονται δύο ανήλικα αδέλφια να προχωρούν σε ερωτικές πράξεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cyprustimes, τα βίντεο φέρεται να διακινούνταν από τον 14χρονο, ο οποίος καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν με την αδελφή του.

Οι ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων, στο οποίο πήγαιναν όταν εργάζονταν οι γονείς τους. Τόσο ο παππούς όσο και ο ανήλικος «πρωταγωνιστής», προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Αιμομιξία και βίντεο

Στις 20 Ιουνίου, Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας, ειδοποίησε την Αστυνομία ότι ο μαθητής Α.Χ. είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται ο συμμαθητής του Ρ.Κ. να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του. Ο Α.Χ. είπε ότι ο Ρ.Κ. του είχε στείλει σχετικά βίντεο και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Ακόμη δύο συμμαθητές του Ρ.Κ κατέθεσαν πως είδαν βίντεο σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο στο τηλέφωνο του Α.Χ. βρέθηκαν 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα δεν είχαν τραβηχτεί από την κάμερα της συσκευής που τα πρόβαλλε, αλλά από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη Ρ.K. σε εσάς». Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού. Διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλα του χεριού του. Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στο χώρο της συνεύρεσης διακρίνονται οικιακά έπιπλα, συγκεκριμένο κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που κατά την Αστυνομία ταιριάζουν με τα πρόσωπα των βίντεο και μάλλον τους ανήκουν.

Την ίδια ημέρα, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του Ρ.Κ. μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Ο ανήλικος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες. Στην εξέταση καταγράφηκε παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Η ανήλικη στην κατάθεσή της, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις από συμμαθητές του Ρ.Κ και προχώρησαν σε ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.

Έρευνα στο σπίτι του παππού

Στις 8 Ιουλίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του παππού των ανηλίκων (από την πλευρά της μητέρας τους). Η Αστυνομία αναζητούσε ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που, κατά την εκτίμησή της, φορούσαν ο ανήλικος και η αδελφή του στα βίντεο.

Ο παππούς και ο ανήλικος Ρ.Τ, μέσω των γονέων του, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να τους επιτραπεί να προσβάλουν το ένταλμα. Το Ανώτατο ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζει σε αυτή τη φάση την ουσία της υπόθεσης, αλλά αν υπάρχει «θέμα» που αξίζει να κριθεί θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία. Η Δικαστής Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου έδωσε άδεια σε παππού και εγγονό, να καταχωρίσουν αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας εγκρίνοντας δύο μόνο λόγους από τους 8 που έθεσαν. Οι υπόλοιποι 6 λόγοι απορρίφθηκαν.

 

