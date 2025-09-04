Πορτογαλία: Πώς λειτουργεί το ιστορικό τελεφερίκ «Γκλόρια» – Γιατί είναι διάσημο στους τουρίστες

Τελεφερίκ Γκλόρια Πορτογαλία
Πηγή: Δήμος Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία βρίσκεται σε πένθος μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κτίριο. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το τελεφερίκ φαινόταν ότι δεν είχε φρένα και κινούνταν εκτός ελέγχου δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω σε κτίριο το απόγευμα της Τετάρτης.

Πένθος στην Πορτογαλία: «Δεν είχε φρένα το τελεφερίκ», λένε αυτόπτες μάρτυρες – Πώς έγινε ο εκτροχιασμός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων

Το τελεφερίκ «Γκλόρια» αποτελεί εθνικό μνημείο στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας και κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες. Τα κίτρινα και λευκά βαγόνια που ονομάζονται «Elevador da Glória» και είναι από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και χρονολογούνται από το 1800.

Τελεφερίκ Γκλόρια Πορτογαλία
Το τελεφερίκ στις αρχές του 20ου αιώνα. Πηγή: Wikipedia

Το τελεφερίκ «Γκλόρια» ξεκίνησε την λειτουργία του για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915. Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Πρόκειται για ένα αντίρροπου χαρακτήρα τελεφερίκ (counterbalanced funicular) δηλαδή δύο βαγόνια είναι μονίμως συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός συρματόσχοινου, το οποίο είναι τυλιγμένο πάνω από μια τροχαλία στο άνω άκρο της γραμμής. Το καλώδιο συνδέει τα δύο βαγόνια μεταξύ τους, έτσι ώστε το ένα να ανεβαίνει καθώς το άλλο κατεβαίνει, με το κάθε βαγόνι να λειτουργεί ως αντίβαρο για το άλλο.

Τελεφερίκ Γκλόρια Πορτογαλία
Το βαγόνι του τελεφερίκ το 1957. Πηγή: Wikipedia

Μεταφέρει ετησίως 3 εκατομμύρια επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την κεντρική πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με το Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή της ζωή.

Οι τουρίστες συχνά σχηματίζουν μεγάλες ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει υπέροχη θέα της πόλης και την ευκαιρία κάποιος να δει από κοντά τα βαγόνια να κινούνται στους πλακόστρωτους δρόμους της Λισαβόνας.

Τελεφερίκ Γκλόρια Πορτογαλία
Πηγή: Wikipedia

Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους που θέλουν να αποφύγουν να ανέβουν με τα πόδια τους απότομους λόφους της πρωτεύουσας.

