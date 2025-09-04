Δήμος Αθηναίων: Σφραγίζονται 38 καταστήματα για παραβίαση κοινόχρηστου χώρου

Σε 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, για το διάστημα από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους στον τομέα αυτό, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και τα 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων, συνολικά έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

«Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο», είπε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

