Πέδρο Σάντσεθ: Βλάβη στο αεροσκάφος του ενώ ταξίδευε για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» – Επέστρεψε στη Μαδρίτη

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναγκάστηκε να ακυρώσει την προσωπική του παρουσία στη σύνοδο για την Ουκρανία στο Παρίσι λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος του, όμως θα συμμετάσχει κανονικά μέσω βιντεοκλήσης.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Σάντσεθ στη γαλλική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, παρουσίασε βλάβη εν πτήσει, αναγκάζοντας τον Ισπανό πρωθυπουργό να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ότι το περιστατικό θα εμποδίσει τον Σάντσεθ να παραστεί προσωπικά στη συνάντηση των ηγετών που στηρίζουν την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «ο Ισπανός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης, όπως θα κάνουν και άλλοι ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ».

Ο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη από το Λονδίνο την Τετάρτη, έπειτα από συνάντηση με τον Στάρμερ, όπου οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Το αεροσκάφος Falcon που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό και την υπόλοιπη αντιπροσωπεία απογειώθηκε από τη στρατιωτική βάση Torrejón de Ardoz στη Μαδρίτη λίγο πριν τις 8:30 π.μ., όμως η βλάβη εντοπίστηκε εν πτήσει, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να επιστρέψει και να προσγειωθεί ξανά στην Torrejón περίπου μία ώρα μετά την απογείωση.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» συγκεντρώνει ηγέτες από 35 χώρες και η συνάντηση είχε ήδη προγραμματιστεί σε υβριδική μορφή, με ορισμένους ηγέτες να παρίστανται από κοντά -μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι- και άλλους να συμμετέχουν εξ αποστάσεως.

Στόχος της συνόδου είναι η ανάλυση των εξελίξεων που έχει λάβει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας και οι συνέπειες της συνεχιζόμενης άρνησης της Ρωσίας για ειρήνη.

