Eurobasket 2025: Σήμερα ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία – Η «μάχη» για την 1η θέση και τα σενάρια πρόκρισης

Η ώρα που η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, στη Λεμεσό, και στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, έφθασε.

Στις 21:30, την Πέμπτη (4/9), στον καταληκτικό δηλαδή αγώνα όλου του 3ου ομίλου, η «επίσημη αγαπημένη» θέλει τη νίκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» που θα της χαρίσει την κατάληψη της πρώτης θέσης, χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Οι Ισπανοί, την ίδια ώρα θα… παίζουν τη ζωή τους στο Ευρωμπάσκετ, αφού βάσει σεναρίων μπορεί ακόμη και να μείνουν εκτός των «16», μετά την ήττα τους από την Ιταλία την περασμένη Τρίτη (2/9).

Με τον Γιάννη στο παρκέ

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο (εκτός ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με ενοχλήσεις στη μέση) συνδυάστηκε με την πρώτη ήττα της εθνικής στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού την Τρίτη (2/9).

Μετά τα θετικά αποτελέσματα, απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, κατά σειρά ο Γιουσού Νούρκιτς, ο Τζον Ρόμπερσον και ο Έντιν Άτιτς είπαν «όχι» στη «γαλανόλευκη».

Η ήττα αυτή έβαλε σε… περιπέτειες την εθνική ως προς τη θέση που θα καταλάβει στον 3ο όμιλο και από την οποία θα εξαρτηθεί η ομάδα που θα βρει απέναντί της από τον 4ο όμιλο (Γ1-Δ4, Γ2-Δ3, Γ3-Δ2, Γ4-Δ1) στο νοκ άουτ χιαστί ματς της φάσης των «16».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του, απέναντι στην Ισπανία, τον σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο και ευχή όλων στην εθνική ομάδα και βέβαια των Ελλήνων φιλάθλων είναι πως στο τέλος της «μάχης»… τη νίκη θα έχει εξασφαλίσει η «επίσημη αγαπημένη».

Το «φρέσκο» προφίλ της Ισπανίας

Η Ισπανία δεν έχει πια στη σύνθεσή της «ιερά τέρατα» όπως οι Σέρχιο Γιουλ και Ρούντι Φερνάντεθ (o Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021). Δεν έχει και τον Λορένζο Μπράουν ως νατουραλιζέ, ενώ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Ισπανίας με αντίπαλο τη Γαλλία και τέθηκε νοκ άουτ με τραυματισμό στους προσαγωγούς λίγο πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.

Οι εποχές της παντοκρατορίας της Ισπανίας με τ΄ αδέλφια Γκασόλ, Παού και Μαρκ, ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τ’ αδέλφια Ερνανγκόμεθ, Ουίλι και Χουάντσο, αποτελούν κίνδυνο για κάθε αντίπαλο.

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έχει 11 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο στα 4 ματς που έχει αγωνιστεί σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετρά 7,5 πόντους και 4 ριμπάουντ μ.ο.

Πρώτος σκόρερ της Ισπανίας είναι ο πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, με 14,5 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος πασέρ αυτής της Ισπανίας είναι ο 19χρονος πόιντ γκαρντ της Βαλένιοα, Σέρχιο δε Λαρέα, με 4 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Ντάριο Μπριθουέλα, πετυχαίνει 10,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Η εικόνα της Εθνικής Ομάδας

Η εθνική υπερτερεί στους περισσότερους τομείς έναντι της Ισπανίας. Μόνο στα ριμπάουντ θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή, με την Ισπανία να μετρά 38,5 έναντι 34,5 της Ελλάδας.

Οι παίκτες του Σπανούλη έχουν παραγωγικότητα 85,5 πόντους μέσο όρο σε αυτά τα 4 ματς στη Λεμεσό. Η Ισπανία σημειώνει 77,8 πόντους.

Με την επιστροφή του «Greek Freak» εν συγκρίσει με τον αγώνα απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η εθνική μπορεί να υπολογίζει σε… 29 πόντους περισσότερους. Τόσους σημειώνει μέσο όρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στα δύο ματς κόντρα σε Ιταλία και Γεωργία.

Tην ίδια ώρα, η εθνική χρειάζεται να παίξει πάλι την άμυνα που ξέρει και μπορεί και όχι αυτή που έπαιξε κόντρα στη Βοσνία!

Τα σενάρια πρόκρισης

Όσον αφορά στα σενάρια για τις θέσεις που μπορεί να καταλάβει η εθνική στον 3ο όμιλο (έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» ήδη μετά τη νίκη επί της Γεωργίας) ισχύουν τα εξής:

Μόνο η Κύπρος (0-4) από τον 3ο όμιλο είναι δεδομένα εκτός της φάσης των «16», πριν το τζάμπολ της 5ης αγωνιστικής. Η εθνική ισοβαθμεί με την Ιταλία με 3-1, έχοντας όμως νικήσει τη «σκουάντρα ατζούρα» στην πρεμιέρα. Με 2-2 ισοβαθμούν οι Ισπανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Γεωργία και θα γίνει «μάχη» την 5η και τελευταία αγωνιστική για τις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ.

Θα είναι 1η του 3ου ομίλου απλώς και μόνο με νίκη επί της Ισπανίας.

του 3ου ομίλου απλώς και μόνο με νίκη επί της Ισπανίας. Θα είναι 2η , με δική της ήττα από την Ισπανία έως 27 πόντους και παράλληλα νίκες της Ιταλίας επί της Κύπρου και της Γεωργίας επί της Βοσνίας.

, με δική της ήττα από την Ισπανία έως 27 πόντους και παράλληλα νίκες της Ιταλίας επί της Κύπρου και της Γεωργίας επί της Βοσνίας. Θα τερματίσει 3η αν ηττηθεί με 28+ πόντους από την Ισπανία και η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας.

αν ηττηθεί με 28+ πόντους από την Ισπανία και η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας. Θα καταλάβει την 4η θέση, αν ηττηθεί από την Ισπανία και ηττηθεί η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία από τη Γεωργία.

Την ίδια ώρα το χειρότερο σενάριο για την Ισπανία, το οποίο δεν θέλουν ούτε να σκεφτούν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο, είναι να μείνει εκτός των «16». Αυτό θα συμβεί με ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και παράλληλα νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ