Νιου Τζέρσεϊ: Υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο έκανε breakdance σε συνεδρίαση του δήμου και αποχώρησε με moonwalk

Στo Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, ένας υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο προκάλεσε σάλο σε συνεδρίαση του δημαρχείου με μια… ασυνήθιστη εμφάνιση: ξεκίνησε κάνοντας αδέξιες κινήσεις breakdance πριν από την ομιλία του για τους αυξημένους φόρους, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Ο Will Thilly, κάτοικος της πόλης, πλησίασε το βήμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη, αλλά σταμάτησε μερικά μέτρα πριν και επιχείρησε να κάνει breakdance.

Οι παρευρισκόμενοι, καλύπτοντας τα στόματά τους, προσπαθούσαν να μην ξεσπάσουν σε γέλια, ενώ κάποιοι άλλοι γύρισαν το βλέμμα τους αλλού.

Ο Thilly συνέχισε για σχεδόν ένα λεπτό, κινούμενος στο ρυθμό του ήχου που έκαναν τα παπούτσια του στο πάτωμα, πριν φτάσει επιτέλους στο βήμα, αναστενάζοντας και πηγαίνοντας πίσω για να πάρει τα χαρτιά και το νερό του.

Μόλις επέστρεψε, ξεκίνησε να μιλά για τις πρόσφατες διακοπές του στο Μοντερέι του Μεξικού. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει με το κοινό βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη σιωπή.

Ρώτησε αν κάποιος ήθελε να τον δει να κάνει ένα backspin και προχώρησε, παρά την παντελή έλλειψη αντίδρασης. Αφού περιστράφηκε αρκετές φορές στο πάτωμα με τα πόδια στον αέρα, ζήτησε το χειροκρότημα, αλλά κανείς δεν ανταποκρίθηκε.

Τελικά, στάθηκε όρθιος μπροστά στο βήμα και κοίταξε τους αξιωματούχους της πόλης. «Γιατί ανέβηκαν τόσο οι φόροι μας;» ρώτησε.

Ο Thilly έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δραστηριότητας και της εκστρατείας του για το συμβούλιο στο ζήτημα των τοπικών αυξήσεων φόρων και στην ανάγκη οι μεγαλοεργολάβοι να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους.

Η πόλη ενέκρινε τον Ιανουάριο ένα δημοψήφισμα που διέθεσε 55 εκατομμύρια δολάρια για τα σχολεία, κάτι που ο Thilly θεωρεί απαραίτητο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι φόροι του αυξήθηκαν περίπου κατά 900 δολάρια και στους κατοίκους είχαν πει ότι η αύξηση ήταν «για τα σχολεία ή κάτι τέτοιο». Στο τέλος της παράξενης ομιλίας του, ο Thilly αποχώρησε από την αίθουσα κάνοντας moonwalk, σε πλήρη σιωπή.

Στις προηγούμενες εμφανίσεις του στο δημαρχείο, είχε επιχειρήσει να πείσει πλούσιους εργολάβους να πληρώνουν οι ίδιοι τους φόρους τους αντί να επιβαρύνουν τους κατοίκους και είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει μια καινούργια κοινότητα, ενθαρρύνοντας τους παρευρισκόμενους να γίνουν φίλοι μεταξύ τους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο μόνος λόγος που χόρεψε την Τρίτη ήταν για να δείξουν οι αξιωματούχοι στους κατοίκους ότι είναι «φίλοι και ίσοι». Άλλες φορές, απλώς στέκεται στο βήμα και δεν λέει λέξη, αναπνέοντας στο μικρόφωνο.