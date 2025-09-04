Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκε η τοποθεσία που θα παντρευτούν – «Βιάζεται να κάνει παιδιά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκε η τοποθεσία που θα παντρευτούν – «Βιάζεται να κάνει παιδιά»
Πηγή: Instagram / @killatrav

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους με έναν γάμο που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους αλλά και των διεθνών ΜΜΕ, με τις πληροφορίες να δείχνουν πως η τελετή θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ.

Τράβις Κέλσι: Έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ – Οι πιθανοί κουμπάροι στον γάμο τους

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, «Θα παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκείνη βιάζεται να αποκτήσει παιδιά».

Η έπαυλη της Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η Σουίφτ διαθέτει μία πολυτελή έπαυλη στην περιοχή Watch Hill του Westerly, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης ύψους 1,7 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με άδεια οικοδομής που εξασφάλισε η Providence Journal.

Τέιλορ Σουίφτ: Το βίντεο που «καίει» τον Τράβις Κέλσι – Το 2016 είχε διαλέξει να «παντρευτεί» την Κέιτι Πέρι


Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια νέα πτέρυγα με ένα τεράστιο υπνοδωμάτιο, περισσότερα μπάνια και καινούργια κουζίνα.

Το ακίνητο, το οποίο απέκτησε η ποπ σταρ το 2013 έναντι 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διαθέτει ήδη 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, μεγάλους κήπους, πισίνα και συνολική έκταση 5,23 στρεμμάτων.


Η έπαυλη έχει αποκτήσει φήμη χάρη στα λαμπερά πάρτι της Σουίφτ για την 4η Ιουλίου, ενώ τον περασμένο Αύγουστο ο Κέλσι και ο συμπαίκτης του στους Kansas City Chiefs, Πάτρικ Μαχόμς, είχαν εντοπιστεί να διασκεδάζουν εκεί.

Το σπίτι ενέπνευσε μάλιστα και το τραγούδι της «The Last Great American Dynasty» από το άλμπουμ «Folklore» του 2020, το οποίο αφηγείται την ιστορία της πρώην ιδιοκτήτριας Rebekah Harkness, που το 1947 παντρεύτηκε τον κληρονόμο της Standard Oil, William Hale Harkness, και γέμιζε την πισίνα με σαμπάνια.

«Ιδιωτική» και «χαλαρή» τελετή

Παρά τις φήμες, δεν είναι ακόμη σαφές αν ο γάμος θα γίνει στην κατοικία της ή σε κάποιο άλλο χώρο της περιοχής. Πάντως, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο αυτό.

«Το Ρόουντ Άιλαντ έχει μερικούς από τους καλύτερους χώρους γάμου στον κόσμο, απλά το λέω», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media με αφορμή την ανακοίνωση του ζευγαριού.


Το Page Six είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η τελετή θα είναι «ιδιωτική» και θα περιλαμβάνει μόνο στενούς συγγενείς και φίλους, ενώ μια πηγή σημείωσε πως «θα είναι πιο χαλαρή απ’ ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι».

Η Σουίφτ και ο Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τον κήπο του ίδιου του αθλητή με τη λεζάντα: «Η δασκάλα αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)


Στο επεισόδιο της 3ης Σεπτεμβρίου του podcast του Τράβις Κέλσι, ο αδελφός και συμπαρουσιαστής του, Τζέισον, είπε: «Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα για τον σχεδιασμό και όλα όσα θα ακολουθήσουν».

Ο ίδιος ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί αρχικά να κάνει την πρόταση γάμου πάνω στο νερό, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη για κάτι πιο ταιριαστό με την Τείλορ Σουίφτ.

Όπως ανέφερε: «Θα έλεγα απλά να ξέρεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, να ξέρεις για ποιον το κάνεις και να το κάνεις για τους σωστούς λόγους – και όλα τα υπόλοιπα θα είναι όμορφα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Πότε μπορούν οι ακτινογραφίες να κάνουν κακό στην αντιμετώπιση της νόσου, σύμφωνα με μελέτες

Greece Race for the Cure 2025- Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Πακέτο ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ ανεβαίνει το κόστος των παροχών – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Η Microsoft προειδοποιεί: Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Google Chrome – Οι χρήστες των Windows αλλάζουν πρόγραμμα περιήγη...

Γυναίκα που πιστεύει ότι είναι σκύλος εξηγεί τη σχέση της με τον «χειριστή» που τη βγάζει βόλτα
περισσότερα
10:23 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ευθύμης Ζησάκης – Χρύσα Παπαλελούδη: «Ό, τι ονειρευτήκαμε, το κρατάμε στα χέρια μας» – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου

Τη δεύτερη επέτειό τους γιόρτασαν χθες, Τετάρτη (3/9) ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδ...
01:45 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ζέτα Μακρυπούλια: Καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες από τους Αρκιούς

Η Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να καλωσορίσει τον Σεπτέμβριο με έ...
22:58 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Βαρδής: Δημοσίευσε την πιο γλυκιά φωτογραφία με την 9 ετών κόρη του

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, με τα δύο...
22:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται οι νέοι τραγουδιστές, εγώ το έχω νιώσει αυτό…»

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τετάρτη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος