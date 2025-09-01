Τέιλορ Σουίφτ: Το βίντεο που «καίει» τον Τράβις Κέλσι – Το 2016 είχε διαλέξει να «παντρευτεί» την Κέιτι Πέρι

Ένα βίντεο -σχεδόν δεκαετίας- που επανήλθε στο προσκήνιο προκαλεί θύελλα σχολίων, καθώς αποκαλύπτει πως ο σταρ του NFL Τράβις Κέλσι, είχε διαλέξει να «παντρευτεί» την Κέιτι Πέρι αντί για την Τέιλορ Σουίφτ, σε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Το 2016, ο 35χρονος παίκτης των Kansas City Chiefs είχε εμφανιστεί στην εκπομπή AfterBuzz TV, όπου έπαιξε το παιχνίδι «Kiss, Marry, Kill» (Φίλησε, Παντρέψου, Σκότωσε) με τρεις επιλογές: την Τέιλορ Σουίφτ, την Κέιτι Πέρι και την Αριάνα Γκράντε.

«Γαμώτο, αυτό είναι μπερδεμένο. Δεν θέλω να σκοτώσω καμία τους», είπε στην αρχή του παιχνιδιού.

«Σκοτώνω την Αριάνα, δυστυχώς. Σ’ αγαπώ, αλλά φεύγεις», είπε.

Χωρίς να διστάσει, πρόσθεσε: «Την Τέιλορ για φιλί και… ποια ήταν η τελευταία επιλογή; Την Κέιτι Πέρι θα την παντρευόμουν».

Οι αντιδράσεις

Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν το παλιό βίντεο, με έναν να γράφει: «Ήταν ερωτευμένος μαζί της για τόσο καιρό. Το εκδήλωνε».

Ένας άλλος απαίτησε: «Να το βάλετε αυτό στον γάμο», ενώ κάποιος τρίτος παρατήρησε πως «Ήξερε ότι ήθελε να φιλήσει σίγουρα την Τέιλορ, αλλά δεν θυμόταν καν την τρίτη επιλογή».

Η ανακοίνωση του αρραβώνα

Εκείνη την εποχή κανείς δεν φανταζόταν ότι εννέα χρόνια αργότερα ο Κέλσι θα έκανε πρόταση γάμου στην Σουίφτ, στον κήπο του σπιτιού του στο Lee’s Summit του Μιζούρι.

Οι δυο τους, που είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την περασμένη εβδομάδα με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram.

Στη λεζάντα έγραψαν: «Η δασκάλα αγγλικών και ο γυμναστής σου παντρεύονται», βάζοντας στο τέλος ένα emoji δυναμίτη – πιθανή αναφορά στο παρατσούκλι τους «TnT».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Η κόντρα της Σουίφτ με την Πέρι

Η αναβίωση του στιγμιότυπου παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση λόγω της ιστορίας ανάμεσα στην Σουίφτ και την Πέρι, που στο παρελθόν είχαν μια δημόσια κόντρα.

Η Σουίφτ είχε γράψει το 2015 το τραγούδι «Bad Blood» για την αντιπαράθεσή τους, η οποία ξεκίνησε όταν η Πέρι φέρεται να προσπάθησε να «σαμποτάρει ολόκληρη περιοδεία» της Σουίφτ προσλαμβάνοντας τους χορευτές της.

Ωστόσο, οι δύο σταρ φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τους τη διαμάχη, αφού τον Ιανουάριο η Πέρι μίλησε με ενθουσιασμό για τη συναυλία της Σουίφτ στο Σίδνεϊ λέγοντας: «Κατάφερα να τη δω και να τα πούμε και την αγαπώ τόσο πολύ».

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση

Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε κολεγιακό αγώνα ποδοσφαίρου στο Κάνσας Σίτι στις 28 Αυγούστου.

Οι κάμερες εστίασαν στο χέρι της Σουίφτ, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κόστισε στον Κέλσι από 700.000 έως και 1.000.000 δολάρια.