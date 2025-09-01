Κηπουρική: Τα 7 φυτά που δεν πρέπει να κλαδεύετε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ειδικούς

Το κλάδεμα είναι μια απαραίτητη εργασία για τους κηπουρούς, καθώς βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα, μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Ωστόσο, το κλάδεμα σε λάθος εποχή του χρόνου μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό.

Αν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τις ψαλίδες σας τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν ορισμένα φυτά που πρέπει να αποφύγετε. Ορισμένες ποικιλίες σχηματίζουν τους ανθοφόρους οφθαλμούς τους για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο το φθινόπωρο, οπότε αν τις κλαδέψετε τον Σεπτέμβριο μπορεί να χάσουν τα λουλούδια του επόμενου έτους.

Άλλα φυτά παράγουν σπόρους ή καρπούς που εξαρτώνται από την άγρια ζωή για τη διατροφή τους κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, και το κλάδεμά τους μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις πηγές τροφής

Για να διασφαλίσετε την υγεία του κήπου σας και του γύρω οικοσυστήματος, αυτά είναι τα φυτά που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει ποτέ να κλαδεύονται τον Σεπτέμβριο.

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει να κλαδεύετε τον Σεπτέμβριο

Δενδρολίβανο

Loropetalum

Καλλίκαρπος

Αυτοφυές γρασίδι

Άστερ

Πασχαλιά

Υδραγγεία

Δενδρολίβανο

«Το ελαφρύ κλάδεμα του δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis) ή η συγκομιδή του για μαγειρική χρήση τον Σεπτέμβριο είναι απολύτως ασφαλές, αλλά αποφύγετε το έντονο κλάδεμα αυτού του αρωματικού φυτού.

Η καλύτερη περίοδος για το κλάδεμα του δενδρολίβανου είναι από τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού, όταν αναπτύσσεται έντονα και μπορεί να παράγει νέα βλαστάρια» λέει η Linda Vater, από τη Southern Living Plant Collection

Loropetalum (λοροπέταλο)

Το κινεζικό φυτό Loropetalum (λοροπέταλο) ανθίζει την άνοιξη στα παλιά ξύλα, πράγμα που σημαίνει ότι το κλάδεμά του τον Σεπτέμβριο μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ανθών την επόμενη σεζόν.

«Η καλύτερη περίοδος για κλάδεμα είναι την άνοιξη, αφού τα φυτά ολοκληρώσουν την ανθοφορία τους», λέει η Vater. «Το κλάδεμα το φθινόπωρο μπορεί επίσης να διεγείρει νέα, τρυφερή βλάστηση που θα είναι ευάλωτη στο κρύο και στους παγετούς.»

Καλλίκαρπος

Το αμερικανικό beautyberry ή καλλίκαρπος (Callicarpa americana) παράγει τους καρπούς του από τα τέλη του καλοκαιριού έως το φθινόπωρο, παρέχοντας σημαντική τροφή για τα πουλιά και άλλα ζώα την όψιμη φθινοπωρινή περίοδο και τον χειμώνα.

Το κλάδεμα του φυτού τον Σεπτέμβριο μπορεί να αφαιρέσει πρόωρα την πηγή των καρπών του. «Η καλύτερη περίοδος για κλάδεμα είναι κατά τη διάρκεια της νάρκης, στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης (πριν εμφανιστεί η νέα βλάστηση)» λέει η Mary Phillips, υπεύθυνη στρατηγικής και πιστοποιήσεων για οικοτόπους των αυτοφυών φυτών στην Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής.

Αυτοφυές γρασίδι

Το αυτοφυές γρασίδι παράγει σπόρους που παραμένουν στα στελέχη τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, προσφέροντας ενδιαφέρον στον κήπο όλο το χρόνο και τροφή για τα πουλιά όταν οι άλλες πηγές είναι περιορισμένες, λέει η Phillips.

Οι πυκνές συστάδες φύλλων παρέχουν επίσης χειμερινό καταφύγιο για ωφέλιμα έντομα, πουλιά και μικρά θηλαστικά. Για αυτούς τους λόγους, είναι καλύτερο να αφήνετε το αυτοφυές γρασίδι να αναπτύσσεται ελεύθερα και να το κλαδεύετε μόνο για να ελέγχετε το σχήμα και το μέγεθός του.

Άστερ

Το Άστερ (Aster spp.) είναι αυτοφυές φυτό που προσθέτει χρώμα και γοητεία στους κήπους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Το κλάδεμα αυτών των φυτών το καλοκαίρι μπορεί να αφαιρέσει τα λουλούδια της όψιμης περιόδου, από τα οποία εξαρτώνται οι βασίλισσες για νέκταρ κατά τη μετανάστευσή τους το φθινόπωρο.

«Τα φυτικά υπολείμματα και τα κούφια στελέχη τους παρέχουν καταφύγιο και χώρους φωλιάσματος για τις εγχώριες μέλισσες και άλλα ωφέλιμα έντομα που περνούν τον χειμώνα» προσθέτει η Phillips.

Πασχαλιά

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι πασχαλιές έχουν ήδη σχηματίσει τους ανθοφόρους οφθαλμούς για την επόμενη άνοιξη. Το κλάδεμα αυτή την περίοδο σημαίνει ότι αυτά τα μπουμπούκια θα χαθούν και δεν θα υπάρξουν λουλούδια τον επόμενο χρόνο, λέει η Tammy Sons, ιδρύτρια και CEO της TN Nursery.

Η καλύτερη περίοδος για το κλάδεμα αυτών των φυτών είναι αμέσως μετά την ανθοφορία τους την άνοιξη.

Υδραγγεία (Ορτανσία)

Ορισμένες υγραγγείες, όπως οι υγραγγείες με μεγάλα φύλλα και οι υγραγγείες με φύλλα βελανιδιάς, σχηματίζουν τους ανθοφόρους οφθαλμούς τους κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

«Το κλάδεμά τους τον Σεπτέμβριο θα σας αφήσει με ένα γυμνό φυτό τον επόμενο χρόνο» λέει η Sons.

Άλλες ποικιλίες υδράγγειας σχηματίζουν τα άνθη τους σε νέο ξύλο και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις κλαδέματος, οπότε βεβαιωθείτε ότι θα ενημερωθείτε για τον συγκεκριμένο τύπο πριν από το κλάδεμα.