Κηπουρική: Αυτά είναι τα 10 φυτά εσωτερικού χώρου που θα ευδοκιμήσουν στην κουζίνα σας

Η προσθήκη φυτών εσωτερικού χώρου στην κουζίνα σας μπορούν να αναζωογονήσουν τον χώρο ενώ έχουν και πρακτική χρησιμότητα.

Τα κατάλληλα φυτά απολυμαίνουν τον αέρα, προσθέτουν μια πινελιά χρώματος, ενώ μπορεί να σας δώσουν και καρπούς όλον τον χρόνο.

Ωστόσο πρέπει να θυμάστε: δεν θα ευδοκιμήσουν όλα τα φυτά σε κάθε κουζίνα, καθώς κάθε χώρος έχει μοναδικές συνθήκες φωτισμού, υγρασίας και θερμοκρασίας.

Ωστόσο, τα παρακάτω 10 δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης.

10 φυτά κατάλληλα για την κουζίνα

Πόθος

Φιλόνδεντρο

Βότανα

Παχύφυτα

Χλωρόφυτο

Σανσεβιέρια

Φίκος ο ελαστικός

Καφεόδεντρο

Ζαμιοκούλκας

Σαιντπώλια

Πόθος

Ο πόθος (Epipremnum aureum) είναι κυριολεκτικά ένα από τα πιο βολικά φυτά εσωτερικού χώρου. Προσαρμόζεται καλά σε διάφορες συνθήκες φωτισμού και θεωρείται σχετικά ανθεκτικός στην ξηρασία.

Επιπλέον, είναι εξαιρετικό κρεμαστό φυτό, οπότε δεν χρειάζεται να σπαταλάτε πολύτιμο χώρο στον πάγκο της κουζίνας. Όμως πρέπει να γνωρίζεται ότι ο πόθος είναι τοξικός για τα ζώα και τους ανθρώπους.

Ποικιλίες χρωμάτων: Πράσινα έως ελαφρώς κίτρινα φύλλα

Πράσινα έως ελαφρώς κίτρινα φύλλα Έκθεση στον ήλιο: Έντονο φως έως μερική σκιά

Έντονο φως έως μερική σκιά Ανάγκες εδάφους: Γενικό μίγμα για γλάστρα πλούσιο σε τύρφη

Φιλόδεντρο

Το φιλόδεντρο, είναι ένα ακόμη φυτό εσωτερικού χώρου που δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, ενώ δείχνει υπέροχο και σε κρεμαστά γλαστράκια. Όπως και ο πόθος, αντέχει την ξηρασία και μπορεί να αναπτυχθεί με μέτρια ή έντονη έκθεση στο φως. Υπάρχει ποικιλία σε σχήματα και χρώματα.

Ποικιλίες χρωμάτων: Σκούρα πράσινα φύλλα· κάποια καλλιέργειες έχουν ποικιλόχρωμα φύλλα

Σκούρα πράσινα φύλλα· κάποια καλλιέργειες έχουν ποικιλόχρωμα φύλλα Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο φως

Έντονο, έμμεσο φως Ανάγκες εδάφους: Κανονικό μείγμα για γλάστρα

Βότανα

Η καλλιέργεια βοτάνων στην κουζίνα, είναι μια προφανής επιλογή, καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να μαγειρεύεις με φρέσκα, σπιτικά βότανα όλον τον χρόνο.

Αν η κουζίνα σας έχει έντονο, άμεσο φως από τον ήλιο τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τότε τα βότανα θα μεγαλώνουν εύκολα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνητό φως για γλάστρες.

Το σχοινόπρασο, ο μαϊντανός, η μέντα, το θυμάρι, το δεντρολίβανο, ο βασιλικός, η ρίγανη και ο κόλιανδρος, είναι οι δημοφιλείς επιλογές.

Ποικιλίες χρωμάτων: Πράσινο

Πράσινο Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο φως, ανάλογα με το φυτό

Έντονο, έμμεσο φως, ανάλογα με το φυτό Ανάγκες εδάφους: Υψηλής ποιότητας οργανικό μίγμα για γλάστρες

Παχύφυτα

Αν η κουζίνα σας έχει έντονο φως του ήλιου, τότε τα παχύφυτα ή χυμώδη φυτά είναι ιδανική επιλογή.

Η ονομασία τους περιγράφει τη σύστασή τους, η οποία είναι ανθεκτική στην ξηρασία και γενικά, δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και μερικά από τα πιο δημοφιλή παχύφυτα είναι η εχεβέρια, η αβορθία, η αλόη βέρα, η κράσουλα, η καλαγχόη , το σέδο και άλλα. Αν και τα περισσότερα δεν είναι τοξικά, η καλαγχόη και η ευφορβία, μπορεί να είναι τοξικά για ζώα και ανθρώπους.

Ποικιλίες χρωμάτων: Απαλά πράσινα, ροζ, μοβ, μπλε, μπλε-γκρι, σκούρο μοβ ή σχεδόν μαύρο· κάποια εμφανίζουν ποικιλίες πράσινου και ροζ, ενώ κάποια έχουν κόκκινες άκρες ή περιθώρια.

Απαλά πράσινα, ροζ, μοβ, μπλε, μπλε-γκρι, σκούρο μοβ ή σχεδόν μαύρο· κάποια εμφανίζουν ποικιλίες πράσινου και ροζ, ενώ κάποια έχουν κόκκινες άκρες ή περιθώρια. Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο φως, αλλά εξαρτάται από το παχύφυτο

Έντονο, έμμεσο φως, αλλά εξαρτάται από το παχύφυτο Ανάγκες εδάφους: Μίγμα για γλάστρα κατάλληλο για παχύφυτα ή κάκτους

Χλωρόφυτο

To χλωρόφυτο (Chlorophytum comosum) είναι ένα από τα πιο βολικά φυτά εσωτερικού χώρου. Είναι εξαιρετικά κρεμαστά φυτά και όταν είναι ευτυχισμένα, ανθίζουν και βγάζουν πολλά παραφυάδια. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο γιατί μπορεί να καούν τα φύλλα του.

Ποικιλίες χρωμάτων: Πράσινα φύλλα, μερικές φορές και με λευκό

Πράσινα φύλλα, μερικές φορές και με λευκό Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο ηλιακό φως

Έντονο, έμμεσο ηλιακό φως Ανάγκες εδάφους: Χαλαρό, καλά στραγγισμένο μίγμα για γλάστρα

Σανσεβιέρια

Η Σανσεβιέρια (Dracaena trifasciata), γνωστή και ως «η γλώσσα της πεθεράς» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου – και όχι άδικα. Υπάρχει μεγάλη γκάμα σε χρώματα, σχήματα και μεγέθη και γενικά, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα.

Δεν χρειάζεται να καταλαμβάνετε πολύτιμο χώρο στο παράθυρο με αυτά τα τροπικά φυτά, καθώς αναπτύσσονται καλά σε συνθήκες έντονου ή χαμηλού φωτισμού. Προσοχή: Η Σανσεβιέρια είναι τοξική για τα ζώα.

Ποικιλίες χρωμάτων: Σκούρα πράσινα φύλλα με γκρι-πράσινες ή χρυσές-κίτρινες ρίγες

Σκούρα πράσινα φύλλα με γκρι-πράσινες ή χρυσές-κίτρινες ρίγες Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, ζεστό φως, αλλά αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Έντονο, ζεστό φως, αλλά αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία Ανάγκες εδάφους: Αμμώδες, καλά στραγγισμένο μίγμα για γλάστρα

Φίκος ο ελαστικός

Αν θέλετε ένα μεγάλο φυτό που προσθέτει “άποψη” στην κουζίνα σας, ο φίκος ο ελαστικός (Rubber fig) είναι η πιο κατάλληλη επιλογή. Είναι «συγγενής» του φίκου και προσαρμόζεται σε διάφορες συνθήκες και, στο φυσικό του περιβάλλον, αναπτύσσεται και γίνεται αρκετά μεγάλο.

Όταν καλλιεργείται σε εσωτερικό χώρο, το τακτικό κλάδεμα διατηρεί το μέγεθος και το σχήμα του υπό έλεγχο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από την οποία μπορείτε να διαλέξετε. Το φυτό, είναι τοξικό για τα ζώα.

Ποικιλίες χρωμάτων: Σμαραγδί έως σκούρο πράσινο, ποικιλόχρωμο πράσινο, ροζ, γκρι, κίτρινο και άσπρο

Σμαραγδί έως σκούρο πράσινο, ποικιλόχρωμο πράσινο, ροζ, γκρι, κίτρινο και άσπρο Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο φως

Έντονο, έμμεσο φως Ανάγκες εδάφους: Αποστραγγισμένο χώμα για γλάστρα, όπως αυτό με τύρφη ή κοκοφοίνικα

Καφεόδεντρο

Είτε είστε λάτρης του καφέ, είτε όχι, το καφεόδεντρο είναι ιδανικό φυτό για κάθε κουζίνα. Ενώ μάλλον δεν θα μπορέσετε να απολαύσετε τους κόκκους καφέ από δέντρο που μεγαλώνει σε εσωτερικό χώρο, τα γυαλιστερά φύλλα του και η πυκνή του βλάστηση, το κάνουν ένα ευχάριστο, ελκυστικό φυτό.

Το καφεόδεντρο χρειάζεται έντονο, έμμεσο φως και συχνό πότισμα. Σημείωση: Το Καφεόδεντρο διαφέρει από το τοξικό για τα κατοικίδια Polyscias guilfoylei

Ποικιλίες χρωμάτων: Σκούρο πράσινο με μικρά άσπρα άνθη και κόκκινους καρπούς

Σκούρο πράσινο με μικρά άσπρα άνθη και κόκκινους καρπούς Έκθεση στον ήλιο: Έντονο, έμμεσο φως

Έντονο, έμμεσο φως Ανάγκες εδάφους: Χώμα για γλάστρα με βάση τύρφης, καλά αποστραγγισμένο

Ζαμιοκούλκας

Αν θέλετε ένα φυτό με λίγες απαιτήσεις για την κουζίνα, να επιλέξετε τον ζαμιοκούλκα (Zanzibar Gem). Αυτά τα φυτά, είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα και ευημερούν σε συνθήκες τόσο με χαμηλό όσο και με έντονο φως.

Ακόμη, δεδομένου ότι αναπτύσσεται από ριζώματα, δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου πότισμα. Το φυτό είναι τοξικό για ανθρώπους και ζώα.

Ποικιλίες χρωμάτων: Πράσινο, ποικιλόχρωμο με άσπρο και κίτρινο, φύλλα σκούρου μοβ-βυσσινί

Πράσινο, ποικιλόχρωμο με άσπρο και κίτρινο, φύλλα σκούρου μοβ-βυσσινί Έκθεση στον ήλιο: Μερική

Μερική Ανάγκες εδάφους: Κανονικό, καλά αποστραγγιζόμενο μίγμα για γλάστρα· προσθέστε περλίτη ή άμμο για καλύτερη αποστράγγιση

Σαιντπώλια

Η σαιντπώλια (African violets) είναι το ιδανικό φυτό για όσους θέλουν να έχουν λουλούδια στην κουζίνα. Το ευχάριστο άνθος του, φυτρώνει σε διάφορα χρώματα. Τα συμπαγή αυτά φυτά, έχουν ανάγκη από έντονο, έμμεσο φως και συχνό πότισμα.

Ποικιλίες χρωμάτων : τα άνθη του κυμαίνονται από ροζ, μπλε, μωβ ή άσπρο, ακόμη και με μοτίβα.

: τα άνθη του κυμαίνονται από ροζ, μπλε, μωβ ή άσπρο, ακόμη και με μοτίβα. Έκθεση στον ήλιο : Έντονο, έμμεσο φως

: Έντονο, έμμεσο φως Ανάγκες εδάφους: Καλά στραγγισμένο, μίγμα χωρίς χώμα

Ποιο είναι το καλύτερο φυτό για την κουζίνα;

Τα καλύτερα φυτά για την κουζίνα είναι εκείνα που μπορούν να αναπτυχθούν καλά στον τύπο αέρα που επικρατεί στον χώρο σας.

Οι κουζίνες μπορεί να είναι υγρές ή ξηρές σε διάφορες περιόδους.

Μερικά παχύφυτα (όπως η αλόη και η σανσεβιέρα, για παράδειγμα) και τα βότανα είναι ιδανικά φυτά για την κουζίνα.

Μπορώ να βάλω φυτά στην κουζίνα μου;

Μπορείτε να βάζετε φυτά στην κουζίνα, αλλά είναι σημαντικό να ταιριάξετε το σωστό φυτό με το περιβάλλον της κουζίνας σας.

Για παράδειγμα, κάποια φυτά απαιτούν περισσότερο φως από άλλα· σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνητά φώτα ανάπτυξης αν η κουζίνα σας είναι σκοτεινή.

Είναι καλό Φενγκ Σούι τα φυτά στην κουζίνα;

Στο Φενγκ Σούι, τα φυτά είναι αποδεκτά στην κουζίνα, αν ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.

Οι αρχές του Φενγκ Σούι εξηγούν ότι τα φυτά αντιπροσωπεύουν το ξύλο, το οποίο “τροφοδοτεί” τη φωτιά, και αν υπάρχουν πάρα πολλά φυτά, μπορεί να “τροφοδοτήσουν τη φωτιά” και να δημιουργήσουν ανισορροπία.