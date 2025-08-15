Κηπουρική: Φυτέψτε αυτό το υποτιμημένο ελληνικό βότανο για να «απογειώσετε» τον κήπο σας

Περπατώντας στους διαδρόμους του τοπικού σας σούπερ μάρκετ, θα βρείτε ματσάκια με πράσινα βότανα, όπως κόλιανδρο, βασιλικό, μέντα και σχοινόπρασο. Ωστόσο, υπάρχει ένα υποτιμημένο βότανο που μπορείτε να το βρείτε μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα ή σε λαϊκές αγορές: η τριγωνέλλα (fenugreek).

Γήινο, αρωματικό και με έντονη γεύση, αυτό το πράσινο βότανο έχει μικρά, οβάλ φύλλα και μοναδικό άρωμα. Τα καλά νέα είναι πως, αν δεν μπορείτε να το βρείτε σε φυτώριο, μπορείτε να το καλλιεργήσετε μόνοι σας. Ακόμη καλύτερα, επειδή η φύτευσή του θα δώσει στον κήπο σας μια σημαντική ώθηση σε θρεπτικά συστατικά, χάρη στις φυσικές του ιδιότητες να βελτιώνει το χώμα.

Όταν η τριγωνέλλα αναπτύσσεται, παίρνει το άζωτο από τον αέρα και το μετατρέπει σε μορφή που μπορούν να απορροφήσουν και τα υπόλοιπα φυτά που μεγαλώνουν γύρω της. Το άζωτο αυτό εμφανίζεται σαν ροζ εξογκώματα στις ρίζες του βοτάνου και βελτιώνει την ποιότητα του χώματος, βοηθώντας τα υπόλοιπα φυτά να ανθίσουν και να αναπτυχθούν. Για τον λόγο αυτό, η τριγωνέλλα θεωρείται ένα είδος “πράσινης κοπριάς” , δηλαδή οργανικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας και της δομής του εδάφους.

Το βότανο αναδύει μια μυρωδιά που θυμίζει σφένδαμο και καλύπτει γρήγορα το χώμα, αποτρέποντας την ανάπτυξη των ζιζανίων και κρατώντας μακριά παράσιτα. Για να την φυτέψετε, σπείρετε τους σπόρους της με απόσταση 5 εκατοστών μεταξύ τους και σε βάθος ενός εκατοστού σε σημείο που το βλέπει ήλιος και, ποτίζετέ το τακτικά. Μετά από 3 με 4 εβδομάδες, θα μπορείτε να κόβετε τα φύλλα του και να τα χρησιμοποιείτε σε συνταγές και αν προτιμάτε, να ενσωματώσετε το υπόλοιπο φυτό στο χώμα για να το εμπλουτίσετε».

Πώς να χρησιμοποιήσετε φύλλα και σπόρους τριγωνέλλας

Αναρωτιέστε πώς να χρησιμοποιήσετε η τριγωνέλλα; Μπορείτε να την προσθέσετε όπως και άλλα βότανα, ως τελική πινελιά σε ένα πιάτο, ή να την χρησιμοποιήσετε σε μεγαλύτερη ποσότητα όπως τα χόρτα. Αν θέλετε να ενισχύστε τις αρωματικές του ιδιότητες, αναμίξτε το με κάρυ. Αν το προσθέσετε στις σαλάτες, θα τις δώσετε μια πιο γήινη γεύση. Επίσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στη ζύμη για ευωδιαστές, λεπτές πίτες.

Πολλές συνταγές της Νότιας Ασίας χρησιμοποιούν αποξηραμένα φύλλα τριγωνέλλας, γνωστά ως kasuri methi, επειδή έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα φρέσκα. Αυτό το αρωματικό συστατικό μπορείτε εύκολα να το φτιάξετε στο σπίτι: απλώστε τα καθαρά, στεγνά φύλλα σε μονή στρώση πάνω σε ένα δίσκο και αφήστε τα στον ήλιο να ξεραθούν, ή βάλτε τα σε αφυγραντήρα για να απομακρύνετε όλη την υγρασία. Μπορείτε επίσης να τα βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να γίνουν τραγανά και λεπτά.

Οι σπόροι ως μπαχαρικό

Οι σπόροι της τριγωνέλλας, έχουν πιο πλούσια υφή από όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά, όπως το κύμινο και οι σπόροι μουστάρδας, αλλά χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο.

Μπορείτε να τους σοτάρετε σε λάδι ώστε να απελευθερώσουν το άρωμά τους, προτού προσθέσετε άλλα συστατικά, όπως πατάτες και σκόρδο. Να είστε προσεκτικοί, επειδή από τη φύση τους, είναι πιο πικροί – αν χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα.

Ρίξτε μερικούς σπόρους τριγωνέλλας σε ζεστό νερό και ετοιμάστε ένα αρωματικό ρόφημα που ενεργοποιεί την παραγωγή γάλακτος στις θηλάζουσες γυναίκες. Κάποια από τα καλύτερα υποκατάστατα της τριγωνέλλας, είναι οι σπόροι από carom και σέλερι.