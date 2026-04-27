Ανακαλύφθηκαν πάνω από 100 επιτραπέζια σε αρχαία ελληνική πόλη

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Η Ζofia Kowarska καταγράφει επιτραπέζια παιχνίδια που βρέθηκαν στους τοίχους της Δυτικής Βασιλικής στην Πτολεμαΐδα. Φωτογραφία: Radosław Tusznio
Στα ερείπια της αρχαίας Πτολεμαΐδας στη Λιβύη, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έφερε στο φως μόνο εντυπωσιακά οικοδομήματα, αλλά και τις ανεξίτηλες μαρτυρίες της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που έζησαν εκεί αιώνες μετά την ακμή της πόλης.

Οι επιγραφές, λαξευμένες σε λίθινους όγκους και ερείπια κτιρίων, αποκαλύπτουν τις καθημερινές ενασχολήσεις των βοσκών που κατείχαν την τοποθεσία όταν αυτή ήταν ήδη μια ερειπωμένη πόλη. Τα ερείπια της Πτολεμαΐδας, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας, κρύβουν μέσα στους τοίχους που καταρρέουν, τους ένα μοναδικό αρχαιολογικό φαινόμενο: Εκατοντάδες πλέγματα λαξευμένα σε πέτρα, τα οποία σχηματίζονται από μικρές κυκλικές κοιλότητες ευθυγραμμισμένες σε πλέγματα διαφόρων μεγεθών.

Η αρχαιολόγος Zofia Kowarska, μέλος του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, έχει ήδη καταγράψει πάνω από εκατό τέτοιες επιφάνειες παιχνιδιών από τότε που η πολωνική αποστολή επανέλαβε την έρευνά της το 2023, μετά από μια διακοπή σχεδόν δεκαπέντε ετών που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Λιβύη.

Μια πλάκα λαξευμένη σε λίθινο όγκο που βρέθηκε στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Φωτογραφία: Zofia Kowarska 
Από την εποχή των Φαραώ έως την Αραβική κατάκτηση: Το χρονικό της Πτολεμαΐδας

Η Πτολεμαΐδα, της οποίας η σύγχρονη αραβική ονομασία είναι Tolmeita, βρίσκεται στην περιοχή της Κυρηναϊκής, στη βορειοανατολική Λιβύη.

Η πόλη ιδρύθηκε από τους Φαραώ που κυβερνούσαν την περιοχή στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. ή κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ., και η ύπαρξή της διήρκεσε μέχρι την αραβική κατάκτηση τον 7ο αιώνα μ.Χ.

Επί του παρόντος, οι ανασκαφές επικεντρώνονται σε διάφορα μέτωπα: στην ακρόπολη, στα υποθαλάσσια κατάλοιπα ενός αρχαίου πεδίου ναυαγίων και στη συστηματική εργασία καταγραφής που πραγματοποιεί η Kowarska στα χαραγμένα «επιτραπέζια» πάνω στους λίθινους όγκους που βρίσκονται διάσπαρτοι στην τοποθεσία.

Κάπως έτσι θα έμοιαζαν στο παρελθόν οι βοσκοί που έπαιζαν siza· κάτοικοι της Tolmeita (σημερινή Πτολεμαΐδα), ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, παίζουν ένα παιχνίδι στους τοίχους της Πλατείας των Δεξαμενών στην Πτολεμαΐδα. Φωτογραφία: Piotr Jaworski 
Όταν η αρχαιολόγος ξεκίνησε την έρευνά της, δήλωσε στο πρακτορείο PAP ότι περίμενε να βρει μόνο λίγα παραδείγματα. Ωστόσο, μέσα στις πρώτες ημέρες εργασίας είχε ήδη ξεπεράσει τα εκατό και σημείωσε ότι η καταμέτρηση δεν έχει τελειώσει, καθώς οι μελέτες θα συνεχιστούν σε μελλοντικές αποστολές.

Τα παιχνίδια που είναι λαξευμένα στα ερείπια υποδηλώνουν ότι αυτές οι δραστηριότητες ήταν ένα αρκετά συνηθισμένο χόμπι, εξήγησε η Kowarska.

«Μερικές φορές σε ένα μόνο σημείο βρίσκουμε δώδεκα, ακόμη και είκοσι ή τριάντα επιτραπέζια, το ένα δίπλα στο άλλο».

Οι πίνακες (τα επιτραπέζια) είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ανατολική περιοχή της πόλης, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που παρείχε η ερευνήτρια.

Οι επιφάνειες παιχνιδιού εμφανίζονται λαξευμένες σε ασβεστολιθικούς όγκους, θραύσματα μαρμάρινων κιόνων και στους τοίχους αρχαίων κτιρίων.

Η χρονολόγηση αυτών των σημαδιών αποτελεί ένα μεθοδολογικό πρόβλημα, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η αρχαιολόγος.

Η «Γεωμετρία» της Διασκέδασης: Τετράγωνα, Οπές και Πλέγματα

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία πλαισίου για να αποδοθεί κάθε πίνακας σε έναν συγκεκριμένο αιώνα, αλλά υπάρχει μια βεβαιότητα: Όλα τα πλέγματα λαξεύτηκαν σε μια εποχή αφού η πόλη είχε πλέον εγκαταλειφθεί ως κατοικημένο κέντρο.

Με άλλα λόγια, τα παιχνίδια παίζονταν όταν η Πτολεμαΐδα ήταν ήδη ερείπιο, πάνω στους τοίχους μιας αρχαίας πόλης που δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό της σκοπό.

Τα «ταμπλό» των παιχνιδιών αποτελούνται από έναν μεταβαλλόμενο αριθμό μικρών κοιλωμάτων, σχεδόν πάντα κυκλικού σχήματος, διατεταγμένων σε τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα. Τα απλούστερα παραδείγματα παρουσιάζουν ένα πλέγμα τρία επί τρία, με συνολικά εννέα οπές. Άλλες συχνές διαμορφώσεις είναι πέντε επί πέντε, έξι επί έξι, επτά επί επτά, καθώς και ορθογώνιοι τύποι, όπως τέσσερα επί έξι.

Η πλευρά κάθε επιφάνειας κυμαίνεται από δεκαπέντε έως αρκετές δεκάδες εκατοστά. Η ομοιότητα αυτών των αντικειμένων παιχνιδιού με εκείνα που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής και της Μέσης Ανατολής είναι αξιοσημείωτη, σύμφωνα με την Kowarska.

Σε όλα αυτά τα εδάφη έχουν βρεθεί παρόμοιες επιφάνειες παιχνιδιού, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρεία διάδοση βασικών κανόνων που επέτρεπαν πολλαπλές παραλλαγές.

Ορισμένες από αυτές τις παραλλαγές μοιάζουν με το mancala, ένα παιχνίδι αφρικανικής προέλευσης που παίζεται ευρέως σε πολλές χώρες της ηπείρου.

 

Προφορικές Μαρτυρίες από έναν Ηλικιωμένο Κάτοικο της Tolmeita

Η ερευνήτρια συνεργάστηκε με τους σημερινούς κατοίκους της Tolmeita, της πόλης που βρίσκεται δίπλα στα ερείπια. Παρόλο που οι περισσότεροι κάτοικοι δεν γνωρίζουν πλέον τους κανόνες των παιχνιδιών που παίζονταν σε εκείνα τα πλέγματα, ένας ηλικιωμένος ντόπιος περιέγραψε στην Kowarska δύο είδη παιχνιδιών που εξακολουθούν να παίζονται με υπολειμματικό τρόπο.

Ο πρώτος τρόπος παίζεται σε ένα ταμπλό εννέα τετραγώνων (τρία επί τρία) και προορίζεται για δύο αντιπάλους, ο καθένας από τους οποίους έχει τρία κομμάτια ή πιόνια.
Οι κανόνες αυτής της έκδοσης είναι παρόμοιοι με την τρίλιζα.

Ο δεύτερος τύπος, επίσης για δύο παίκτες, μοιάζει περισσότερο με την ντάμα: ο στόχος είναι να αιχμαλωτίσεις τα κομμάτια του αντιπάλου και νικητής είναι αυτός που θα κάνει τις περισσότερες αιχμαλωσίες.
Τα πιόνια ή τα κομμάτια θα μπορούσαν να είναι οποιοδήποτε αντικείμενο επέτρεπε στον έναν παίκτη να ξεχωρίζει από τον άλλον. Δεν υπήρχε απαιτούμενο υλικό:

Χρησιμοποιούνταν πέτρες, θραύσματα αρχαίας κεραμικής που αναδύονταν από το έδαφος, σπόροι, κομμάτια γυαλιού ή ακόμη και πλαστικά καπάκια μπουκαλιών.

Η μόνη προϋπόθεση ήταν τα κομμάτια του κάθε παίκτη να διακρίνονται από εκείνα του αντιπάλου.

Οι Βοσκοί ως οι Κύριοι Χρήστες των Ταμπλό

Η υπόθεση εργασίας της αρχαιολογικής ομάδας υποδηλώνει ότι οι κυριότεροι χρήστες αυτών των παιχνιδιών ήταν νομάδες ή ντόπιοι βοσκοί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα ερείπια ως καταφύγιο ή σημείο παρατήρησης.

Η έκταση που καταλάμβανε η αρχαία Πτολεμαΐδα δεν είναι σήμερα οικοδομημένη, αλλά περιβάλλεται από απέραντες εκτάσεις γης που ιστορικά χρησίμευαν ως βοσκότοποι για κατσίκια και πρόβατα.

Τα «ταμπλό» βρίσκονται κατά προτίμηση πάνω σε ερείπια κτιρίων που υψώνονται πάνω από το γύρω έδαφος, καθώς και στις γωνίες των κατασκευών. Η αρχαιολόγος ερμηνεύει αυτή την τοποθέτηση ως μια λειτουργική επιλογή: Οι άνθρωποι που φρόντιζαν τα ζώα κάθονταν σε αυτά τα υπερυψωμένα σημεία για να έχουν καθαρή ορατότητα, γεγονός που τους επέτρεπε να επιτηρούν τα κοπάδια που ήταν διάσπαρτα στη γύρω περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνούσαν στο ίδιο σημείο, ενώ τα ζώα έβοσκαν, οι βοσκοί αφιέρωναν μέρος του χρόνου τους παίζοντας παιχνίδια.

Η Ξένη Προέλευση των Παιχνιδιών

Οι περισσότεροι από τους βοσκούς που ταξίδευαν και εξακολουθούν να ταξιδεύουν στην περιοχή είναι μεταναστευτικοί ή εποχικοί πληθυσμοί, που δεν κατάγονται από την Πτολεμαΐδα.

Το γεγονός αυτό οδηγεί τους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι τα παιχνίδια δεν προέρχονται από την πόλη, ούτε εφευρέθηκαν από τους τελευταίους κατοίκους της, αλλά μεταφέρθηκαν εκεί από αλλού.

Ωστόσο, οι πρακτικές αυτών των παιχνιδιών ρίζωσαν αρκετά ώστε να παραμείνουν συνδεδεμένες με την τοπική κοινότητα για γενιές. Η αδιάλειπτη αρχαιολογική μελέτη στην Πτολεμαΐδα θα επιτρέψει τη διεύρυνση της καταγραφής των ταμπλό και ίσως την ανακάλυψη νέων παραλλαγών που δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί.

Εν τω μεταξύ, τα εκατό πλέγματα που έχουν ήδη εντοπιστεί αποτελούν υλική απόδειξη του πώς ένας πληθυσμός βοσκών, εγκατεστημένος προσωρινά πάνω στις πέτρες μιας παρακμάζουσας ελληνορωμαϊκής πόλης, μεταμόρφωσε τα ερείπια σε ένα συλλογικό επιτραπέζιο παιχνίδι.

Η προφορική παράδοση, που παραμένει ζωντανή σε έναν ηλικιωμένο κάτοικο της Tolmeita, έρχεται αντιμέτωπη με τη διάβρωση των σύγχρονων συνηθειών:

Τα παιχνίδια με πέτρες και σπόρους χάνουν έδαφος μπροστά στα παιχνίδια των κινητών τηλεφώνων, μια αντικατάσταση που απειλεί να σβήσει τα τελευταία ίχνη κανόνων οι οποίοι για αιώνες ψυχαγωγούσαν όσους φύλαγαν κοπάδια ανάμεσα στα αρχαία ερείπια.

