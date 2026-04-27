Ανδαλουσία: Φρικτός θάνατος σε φεστιβάλ της Ανδαλουσίας – Ταύρος σκότωσε 33χρονο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

ΤΑΥΡΟΣ

Με αίμα βάφτηκε το παραδοσιακό φεστιβάλ με ταύρους στην πόλη Beas de Segura στην Ανδαλουσία, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ του Αγίου Μάρκου την Παρασκευή, ένας 33χρονος κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης ράντζου, υπέστη θανάσιμα τραύματα από έναν ταύρο μπροστά στα μάτια θεατών, που παρακολουθούσαν έντρομοι, αλλά μην μπορώντας να βοηθήσουν.

Το αγριεμένο ζώο ξέφυγε από τα σκοινιά με τα οποία το συγκρατούσαν και επιτέθηκε ξαφνικά στον άνδρα, προκαλώντας του βαθιές πληγές στην κοιλιά, τη βουβωνική χώρα και το στήθος.

Τα πλάνα από την θανατηφόρα επίθεση του ταύρου, ενώ τον τρυπάει με μανία με τα κέρατά του για αρκετή ώρα, προκαλούν σοκ.

Το θύμα μεταφέρθηκε επειγόντως σε κινητή ιατρική μονάδα που είχε συσταθεί κοντά στην Plaza San Marcos.

Παρά την επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη. Ο 33χρονος υπέκυψε στα τραύματα του μέσα στο ασθενοφόρο, καθώς τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

