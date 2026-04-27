Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος έπειτα από πτώση σε οικοδομή

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Αγρίνιο, Οικοδομή, Νεκρός

Τραγωδία σε οικοδομή κοντά στο Αγρίνιο με έναν 67χρονο άνδρα να χάνει την ζωή του έπειτα από πτώση.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

