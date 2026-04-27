Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ματώσουμε με τη Μονακό»

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τα πρώτα δύο παιχνίδια με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται αύριο (28/4, 21:00) τους Μονεγάσκους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 1 και ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε στη media day στις δυσκολίες της σειράς, τονίζοντας ότι «θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια», προκειμένου ο Ολυμπιακός να «καθαρίσει» τη σειρά.

Ο έμπειρος προπονητής υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να ματώσουμε, να παίξουμε σκληρά στη σειρά», ενώ επισήμανε ότι «θα πρέπει να θυσιάσουμε κάθε τι ατομικό για το ομαδικό συμφέρον». Ο προπονητής του Ολυμπιακού συνεχάρη τον φόργουορντ των «ερυθρολεύκων», Σάσα Βεζένκοφ, για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη (MVP) της σεζόν 2025-26 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ επισήμανε ότι «η επαφή που έχει με το καλάθι είναι παροιμιώδης» και πως «η εξέλιξή του είχε να κάνει μόνο με τη σκληρή δουλειά και με το περιβάλλον που βρέθηκε εδώ».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε αναλυτικά :

Για τη Μονακό: «Όποιος κι αν ήταν, θα ήταν μια δυνατή ομάδα. Δεν είναι τόσο σημαντικές οι θέσεις στην κατάταξη. Θα γίνει μια μάχη και στα τέσσερα ζευγάρια και ο καθένας θα ξεδιπλώσει τι έχει ικανό για να πάει στο φάιναλ φορ. Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που πήγε στον τελικό πέρυσι. Πιστεύω είναι ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και να είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη».

Για το αν η Μονακό δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό: «Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, εγώ συνηθίζω να λέω ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη κάτι καλύτερο έχει από τους άλλους. Θα γίνουν 3-5 παιχνίδια που θα είναι δύσκολα. Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα μας. Έχουμε δείξει σταθερότητα, είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε όλο το ρόστερ».

Για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της σειράς: «Είναι τελείως λάθος. Έχουμε δείξει βίντεο, κανείς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να ματώσουμε, να παίξουμε σκληρά στη σειρά και να καταλάβουμε ότι έχουν παίκτες με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Στο ένας εναντίον ενός είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να αμυνθούμε καλά».

Για τον Βεζένκοφ: «Θερμά συγχαρητήρια. Βλέπετε πόσο σταθερά παίζει. Αυτό μετράει, σε κάθε ματς να είναι εκεί και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμάς μας βοηθάει εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο του».

Για την εξέλιξη του Βεζένκοφ: «Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ήταν ένα ιδανικό “4”, ώστε να εγκαταστήσουμε μια τέτοιου είδους φιλοσοφία αγωνιστικά. Χρειαζόμασταν και ανιδιοτελείς παίκτες όπως ο Μιλουτίνοφ, ο Φαλ, ο Παπανικολάου. Η κίνησή του χωρίς τη μπάλα απαιτεί κίνηση και από τους υπόλοιπους».

Για το αν περίμενε την πρόοδο του Βεζένκοφ, όταν τον είχε στη Βαρκελώνη: «Στη Βαρκελώνη με μένα έπαιζε πολύ συχνά ο Σάσα. Η επαφή που έχει με το καλάθι είναι παροιμιώδης. Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Η εξέλιξή του είχε να κάνει μόνο με τη σκληρή δουλειά και με το περιβάλλον που βρέθηκε εδώ».

Για το γεγονός πως είχε παίκτες του Ολυμπιακού στην κορυφαία πεντάδα: «Κατά βάση είναι επειδή ήμασταν πρώτοι. Συνήθως αποθεώνεται το επιθετικό ταλέντο σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ντιαλό δεν είναι σε καμία πεντάδα. Το θέμα είναι ποιος βάζει τη μπάλα στο καλάθι, κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που θέλουν να επιβάλλουν οι προπονητές».

Για την πληρότητα του Ολυμπιακού: «Όλοι οι παίκτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στην πεντάδα και να μην παίξουν και καθόλου. Με εξαίρεση κάποιους λίγους. Θα εμπιστευτώ το ένστικτό μου και θα δούμε ποιοι παίκτες ταιριάζουν. Θα πρέπει να θυσιάσουμε κάθε τι ατομικό για το ομαδικό συμφέρον».

Βεζένκοφ: «Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο, κάνει λάθος»

Από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος τόνισε ότι αφήνει πίσω το βραβείο του MVP και συγκεντρώνεται «στην επόμενη μέρα», «γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση», όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επίσης επισήμανε ότι «πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση». Ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε:

Για το βραβείο του MVP: «Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση».

Για το γιατί αφήνει πίσω το βραβείο του MVP: «Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την κανονική περίοδο: «Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για τη Μονακό: «Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο, κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι νέα μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει τρεις νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: «Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης: «Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ, στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».