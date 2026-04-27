Σρι Λάνκα: Συνελήφθησαν 22 Βουδιστές μοναχοί με 110 κιλά κάνναβης – Το ταξίδι και ο άγνωστος χορηγός

Είκοσι δύο μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν συνολικά 110 κιλά κάνναβης στις αποσκευές τους, κατά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα Κολόμπο το Σάββατο, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τις αρχές, κάθε μοναχός μετέφερε περίπου 5 κιλά «Kush», μια ιδιαίτερα ισχυρή μορφή κάνναβης, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα «ψεύτικα τοιχώματα» στις βαλίτσες.

Ταξίδι στην Ταϊλάνδη με «χορηγό»

Οι μοναχοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι φοιτητές, επέστρεφαν από τετραήμερο ταξίδι στην Ταϊλάνδη, το οποίο –όπως αναφέρουν οι αρχές– είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από άγνωστο μέχρι στιγμής χορηγό.

Ένας ακόμη μοναχός, που φέρεται να οργάνωσε το ταξίδι αλλά δεν συμμετείχε σε αυτό, συνελήφθη αργότερα σε προάστιο της Κολόμπο.

«Πρόκειται για δωρεά» φέρεται να τους είπε ο διοργανωτής

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης είχε πείσει τους υπόλοιπους ότι τα πακέτα που μετέφεραν αποτελούσαν «δωρεά» και ότι θα παραλαμβάνονταν από βαν μετά την άφιξή τους.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι μοναχοί να μην γνώριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των αποσκευών.

Φωτογραφίες από το ταξίδι στα κινητά τους

Η Δίωξη Ναρκωτικών της αστυνομίας εντόπισε στα κινητά τηλέφωνα ορισμένων μοναχών φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους, όπου εμφανίζονται να απολαμβάνουν τις διακοπές τους φορώντας καθημερινά ρούχα.

Σε ορισμένες εικόνες, μοναχοί καταγράφονται να χαλαρώνουν ή να καπνίζουν, με τις ρόμπες τους χαλαρά δεμένες.

Προφυλάκιση και έρευνα σε εξέλιξη

Οι 22 μοναχοί οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή και τέθηκαν υπό κράτηση για επτά ημέρες, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκριση.

Η κάνναβη είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένο σχέδιο απόκρυψης.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχές, για την πρώτη φορά που καταγράφεται υπόθεση σύλληψης τόσο μεγάλου αριθμού μοναχών για διακίνηση ναρκωτικών μέσω αεροδρομίου στη χώρα.