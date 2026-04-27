Ρεκόρ τραυματισμένων παιδιών το Σαββατοκύριακο στα νοσοκομεία Παίδων από συμπλοκές ανηλίκων – Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ στο enikos.gr: «Φέτος υπάρχει αυξητική τάση»

Συντάκτης Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Παίδων νοσοκομείο

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο μεταφέρθηκαν στα δύο νοσοκομεία Παίδων στην Αθήνα εννέα παιδιά τραυματισμένα ηλικίας 12 έως 16 ετών, από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΠΟΕΔΗΝ, οι συμπλοκές αφορούσαν ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και τραυματισμούς με άλλα αιχμηρά αντικείμενα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.

Στο enikos.gr μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ γι΄ αυτήν τη δυστοπική και θλιβερή κατάσταση.

«Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό επισημάνει την ανεξέλεγκτη βία ανηλίκων σε πλατείες, σχολεία, οπουδήποτε. Πέρυσι 1.000 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τραυματισμένα, 400 από αυτά στα στα Παίδων. Φέτος, όπως πάμε με τον ρυθμό αυτόν, υπάρχει αυξητική τάση και θα έχουμε διπλάσια νούμερα.

Να λάβουμε υπόψη δε ότι πολλά εξ αυτών δεν γίνονται γνωστά. Οι γονείς τους τα πάνε σε ιδιωτικά για να μην μπλέξουν.

Μιλάμε πάντα για παιδιά μέχρι 16 ετών.

Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Εάν δεν ληφθούν μέτρα στους τρεις πυλώνες, οικογένειες, σχολεία και κράτος – κοινωνική προστασία θα θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.

Να σημειωθεί ότι μειώνεται συνεχώς το ηλικιακό όριο. Έχουμε ακόμα και παιδιά του δημοτικού».

 

