Κηπουρική: Τι ώρα πρέπει να ποτίζετε τα φυτά σας; – Οι ειδικοί απαντούν

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πότε να ποτίζετε τον κήπο σας ώστε να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αν ποτίζετε πολύ αργά, το νερό που έχουν ανάγκη τα φυτά για να αντέξουν τη ζέστη του καλοκαιριού θα εξατμιστεί, χωρίς να έχει απορροφηθεί από τις ρίζες. Από την άλλη, αν ποτίζετε πολύ νωρίς, τότε τα φυτά μπορεί να μείνουν σε λιμνάζον νερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο να σαπίσουν οι ρίζες τους ή να προσβληθούν από ασθένειες..

Παρακάτω, θα βρείτε μερικές συμβουλές από ειδικούς στην κηπουρική και για ποιον λόγο δεν πρέπει να ποτίζετε όσο ο ήλιος είναι έντονος.

Πρέπει να ποτίζουμε όσο έχει ήλιο;

Η απάντηση είναι κυρίως όχι. Μην ποτίζετε στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ.

«Το νερό είναι πιο πιθανό να εξατμιστεί πριν οι ρίζες μπορέσουν να απορροφήσουν ό,τι χρειάζονται», λέει ο Morris Hankinson, ειδικός κηπουρικής και διευθυντής των φυτωρίων Hopes Grove Nurseries.

Για αυτό, θεωρεί ότι πρόκειται για ένα κοινό λάθος ποτίσματος και σπατάλη νερού και χρόνου που μπορεί ακόμη και να επιβαρύνει τα φυτά σας προκαλώντας απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Ωστόσο, υπάρχει μια εξαίρεση όσον αφορά το πότισμα κατά τις ώρες αιχμής. Αν ένα φυτό υποφέρει σοβαρά από τη ζέστη και δεν μπορείτε να το ποτίσετε νωρίς το πρωί ή το βράδυ, τότε ποτίστε βαθιά το χώμα κάτω από το φυτό, λέει ο Hankinson.

«Καλύτερα να βοηθήσετε ένα ταλαιπωρημένο φυτό, παρά να δυσκολευτείτε περισσότερο να το επαναφέρετε αργότερα», προσθέτει ο Hankinson.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να ποτίσουμε;

Αν δεν μπορούμε να ποτίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας κάτω από τον έντονο ήλιο, τότε ποια είναι η ιδανική στιγμή για πότισμα;

Η καλύτερη ώρα για το πότισμα, είναι το πρωί, εξηγεί ο Ali Lijee ειδικός κηπουρικής και ιδρυτής της εταιρείας TreeMend. «Γενικά, ιδανική είναι η ώρα πριν από τις 9 π.μ. αφού τότε το χώμα έχει τον χρόνο ν’ απορροφήσει το νερό πριν ο ήλιος γίνει έντονος», εξηγεί.

Κατά τις πιο δροσερές περιόδους του χρόνου, μπορείτε να ποτίζετε και πιο αργά το πρωί, επειδή τότε το νερό δεν εξατμίζεται τόσο γρήγορα.

Μία ακόμη ιδανική στιγμή της ημέρας, είναι το βράδυ. Το πότισμα τις βραδινές ώρες συνίσταται περισσότερο στη διάρκεια του καλοκαιριού και τις πιο θερμές μέρες, σύμφωνα με τον Hankinson. Έτσι, τα φυτά έχουν τον χρόνο ν’ απορροφήσουν το νερό και τα θρεπτικά συστατικά του χώματος μετά την παρέλευση της ζέστης.

Προειδοποιεί ωστόσο ότι, αν θέλετε ν’ απαλλαγείτε από τους γυμνοσάλιαγκες, τότε να ποτίζετε το πρωί, καθώς το απόγευμα είναι πιο δραστήριοι και φυσικά, αγαπούν την υγρασία.

Tips για πότισμα το καλοκαίρι

Οι ειδικοί της κηπουρικής, μοιράζονται τις κορυφαίες συμβουλές για το πότισμα του κήπου το καλοκαίρι, ώστε να διατηρούνται υγιή τόσο τα φυτά, όσο και γκαζόν σας.

Κάντε το πότισμα κομμάτι της καθημερινότητας

Ένας τρόπος να εντάξετε το πότισμα στο πρωινό σας πρόγραμμα, είναι να ξυπνάτε ένα τέταρτο πιο νωρίς απ’ το συνηθισμένο, προτείνει ο Hankinson και να απολαμβάνετε τον πρωινό σας καφέ, ποτίζοντας τον κήπο σας νωρίς το πρωί. Απλές ευχάριστες συνήθειες όπως αυτή, θα κάνουν το πρωινό ξύπνημα για πότισμα να φαίνεται λιγότερο σαν βάσανο.

Μην ποτίζετε το γκαζόν σας κάθε μέρα

Ακόμη, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να κάνετε οικονομία στο νερό, ειδικά αν ζείτε σε περιοχή όπου υπάρχει έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Δεν υπάρχει λόγος να ποτίζετε κάθε μέρα, σύμφωνα με τον Hankinson, ακόμη και όταν το γκαζόν έχει αρχίσει να κιτρινίζει. «Το γρασίδι έχει την εκπληκτική ικανότητα να πρασινίζει ξανά μόλις βραχεί», εξηγεί.

Αντί να ποτίζετε το γκαζόν, μεριμνήστε να ποτίζετε στον κήπο και άλλα φυτά που έχουν περισσότερη ανάγκη το νερό σε ξηρό και θερμό καιρό.

Νερό στο έδαφος

Δεν πρέπει να ποτίζετε τα φυτά από πάνω. Οι ρίζες τους είναι που έχουν ανάγκη από νερό. Αυτού του είδος το πότισμα και ο καθημερινός ψεκασμός θα διατηρήσει τα φυτά σας υγιή, ενημερώνει ο Hankinson says.

Ακόμη, το πότισμα στο επίπεδο του εδάφους, βοηθά την αποτροπή υπερβολικής συγκέντρωσης υγρασίας στα φύλλα, η οποία ευνοεί τις ασθένειες, εξηγεί ο Lijee.

Απομακρύνετε το νερό από τα φύλλα

Μην αφήνετε μεγάλες ποσότητες νερού στα φύλλα των φυτών.

«Οι σταγόνες του νερού στα φύλλα, λειτουργούν σαν μεγεθυντικοί φακοί, καίγοντας το φυτό», εξηγεί ο Lijee. «Έτσι, εκτός από το ότι σπαταλάτε νερό, βλάπτετε τα φύλλα των φυτών σας».

Εδαφοκάλυψη

Για περισσότερη αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιήστε ένα πιο νωπό λάστιχο και ανανεώνετε συχνά το στρώμα των φύλλων, συνιστά ο Lijee.

Τέλος, σκεφτείτε να προσθέσετε κάλυψη εδάφους στον κήπο σας, η οποία θα βοηθήσει να διατηρείται η υγρασία για τα φυτά μεταξύ των ποτισμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σωλήνα ποτίσματος τύπου “soaker” ή κοντάρι ποτίσματος και ανανεώνετε τακτικά την εδαφοκάλυψη, συνιστά ο Lijee.