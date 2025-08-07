Κηπουροί συμβουλεύουν: Ρίξτε αυτό το δημοφιλές ρόφημα στον κήπο σας τον Αύγουστο – Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει

marinasiskos

timeout

Το ρόφημα που θα προστατεύσει τον κήπο σας τον Αύγουστο - πώς θα απαλλαγείτε από τα απειλητικά σαλιγκάρια. Φωτογραφία: Freepik
Το ρόφημα που θα προστατεύσει τον κήπο σας τον Αύγουστο - πώς θα απαλλαγείτε από τα απειλητικά σαλιγκάρια. Φωτογραφία: Freepik

Οι πεινασμένοι γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια, είναι ικανά να καταστρέψουν τον κήπο, δαγκώνοντας κάθε είδος φυλλώματος και λουλουδιού.  Δείτε πώς μπορείτε να βάλετε τέλος στην «δράση» τους.

Ανακαλύφθηκε αρχαίος κήπος που ανήκε σε Ρωμαίο αυτοκράτορα γνωστό για σεξουαλικές διαστροφές – Γιατί ενθουσιάστηκαν οι αρχαιολόγοι

Οι λάτρεις της κηπουρικής καλούνται να πάρουν μέτρα πριν φτάσει ο Σεπτέμβριος και ο καιρός αρχίσει να χειροτερεύει. Οι βροχές προσκαλούν στον κήπο σας γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια και, αποτελούν σοβαρή απειλή για τα φυτά σας. Αυτά τα πλάσματα μπορούν να καταστρέψουν τον κήπο σας, καταναλώνοντας φράουλες, σμέουρα, φυτά ντομάτας, φυλλώματα πατατών και κάθε είδος λουλουδιού στην αδιάκοπη αναζήτηση τροφής.

Οι πληθυσμοί γυμνοσάλιαγκων και σαλιγκαριών αυξάνονται με τον μουντό και βροχερό καιρό. Βέβαια, η κατάσταση επιδεινώνεται τον Σεπτέμβριο.

Πότισμα: Το έξυπνο κόλπο για να μην μαραθούν τα φυτά σας όταν λείπετε για διακοπές

Καθώς ο καιρός γίνεται όλο και πιο υγρός και οι νύχτες μεγαλώνουν, αυτά τα παράσιτα θα βρουν τις τέλειες συνθήκες για να εξαπλωθούν σε όλο τον κήπο σας και, το χειρότερο, να γεννήσουν τα αυγά τους για το επόμενο έτος.

Το οικονομικό και αποτελεσματικό ρόφημα για τον κήπο

Οι γυμνοσάλιαγκες θα ζευγαρώσουν και θα γεννήσουν αυγά καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, δημιουργώντας έναν ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό για το επόμενο έτος. Ευτυχώς, οι κηπουροί έχουν την κορυφαία συμβουλή για τον περιορισμό και την απώθηση των παρασίτων αυτών, πριν προκαλέσουν υπερβολική ζημιά: στιγμιαίος καφές.

Τα 5 φυτά που πρέπει να απομακρύνετε από το σπίτι σας επειδή φέρνουν ατυχία

Ο φθηνός αυτός καφές δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, αλλά μπορεί επίσης να δώσει μια γερή ώθηση στα φυτά που καλλιεργείτε στον κήπο σας. Η καφεΐνη είναι τοξική για τους γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια, και γι’ αυτό οι κηπουροί την θεωρούν αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου παρασίτων.

Πώς ο καφές απομακρύνει τους γυμνοσάλιαγκες

Πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι ο καφές είναι ένας εξαιρετικά επώδυνος τρόπος θανάτωσης των γυμνοσάλιαγκων, πολύ χειρότερος από το αλάτι, οπότε μην ρίχνετε καφέ απευθείας πάνω σε γυμνοσάλιαγκες ή σαλιγκάρια (το να τους συνθλίψετε θα ήταν ταχύτερο και το λιγότερο απάνθρωπο).

Αντί αυτού, απλώς ρίξτε τον καφέ πάνω στο χώμα και γύρω από τα παρτέρια ή τα δοχεία κατά τη διάρκεια ξηρού και ηλιόλουστου καιρού, και όταν αρχίσει η βροχή, οι γυμνοσάλιαγκες δεν θα περάσουν από τον καφέ – προστατεύοντας έτσι τα πολυτιμότερα άνθη και λαχανικά σας.

Σε έρευνες, ανακαλύφθηκε ότι η σκόνη καφέ  μείωσε τους πληθυσμούς των γυμνοσάλιαγκων και των σαλιγκαριών κατά 50-90%. Ο καφές δεν προκαλεί καμία αρνητική επίπτωση στα φυτά σας, και μάλιστα, κάποια έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι η καφεΐνη ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών.

Το blog κηπουρικής Tea and Coffee αναφέρει: «Ο καφές περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται αλκαλοειδές, η οποία είναι τοξική για τους γυμνοσάλιαγκες. Όταν οι γυμνοσάλιαγκες καταναλώνουν καφετιές σκόνες, υποφέρουν από σοβαρή αφυδάτωση και τελικά, πεθαίνουν. Για αυτούς τους λόγους, οι γυμνοσάλιαγκες αποφεύγουν τις περιοχές όπου έχουν καφετιές σκόνες. Παρόλο που οι καφετί σκόνες μπορεί να μην είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να κρατήσετε τους γυμνοσάλιαγκες έξω από τον κήπο σας, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή αυτών των παρασίτων»

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:03 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:02 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

«Έκρηξη» τύχης για 4 ζώδια τις επόμενες εβδομάδες – «Τώρα περνούν δύσκολα, αλλά τα καλύτερα έρχονται»

Τέσσερα ζώδια περνούν δύσκολα αυτή τη στιγμή, όμως όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους από τι...
10:09 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία – «Θα βρείτε έναν τρόπο να κερδίσετε πολλά χρήματα»

Στις 7 Αυγούστου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία. Όταν η Σελήνη εισ...
09:06 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Έφυγε εκνευρισμένη από ραντεβού που είχε βγει με άνδρα – «Είπε ότι η καριέρα για τις γυναίκες είναι μία φάση μέχρι να βρουν κάποιον να τις φροντίζει»

Κάποια πρώτα ραντεβού, μοιάζουν με όνειρο. Άλλα, αντίθετα, μας φέρνουν ναυτία. Μια γυναίκα ήλπ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια