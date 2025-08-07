Κηπουροί συμβουλεύουν: Ρίξτε αυτό το δημοφιλές ρόφημα στον κήπο σας τον Αύγουστο – Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει

Οι πεινασμένοι γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια, είναι ικανά να καταστρέψουν τον κήπο, δαγκώνοντας κάθε είδος φυλλώματος και λουλουδιού. Δείτε πώς μπορείτε να βάλετε τέλος στην «δράση» τους.

Οι λάτρεις της κηπουρικής καλούνται να πάρουν μέτρα πριν φτάσει ο Σεπτέμβριος και ο καιρός αρχίσει να χειροτερεύει. Οι βροχές προσκαλούν στον κήπο σας γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια και, αποτελούν σοβαρή απειλή για τα φυτά σας. Αυτά τα πλάσματα μπορούν να καταστρέψουν τον κήπο σας, καταναλώνοντας φράουλες, σμέουρα, φυτά ντομάτας, φυλλώματα πατατών και κάθε είδος λουλουδιού στην αδιάκοπη αναζήτηση τροφής.

Οι πληθυσμοί γυμνοσάλιαγκων και σαλιγκαριών αυξάνονται με τον μουντό και βροχερό καιρό. Βέβαια, η κατάσταση επιδεινώνεται τον Σεπτέμβριο.

Καθώς ο καιρός γίνεται όλο και πιο υγρός και οι νύχτες μεγαλώνουν, αυτά τα παράσιτα θα βρουν τις τέλειες συνθήκες για να εξαπλωθούν σε όλο τον κήπο σας και, το χειρότερο, να γεννήσουν τα αυγά τους για το επόμενο έτος.

Το οικονομικό και αποτελεσματικό ρόφημα για τον κήπο

Οι γυμνοσάλιαγκες θα ζευγαρώσουν και θα γεννήσουν αυγά καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, δημιουργώντας έναν ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό για το επόμενο έτος. Ευτυχώς, οι κηπουροί έχουν την κορυφαία συμβουλή για τον περιορισμό και την απώθηση των παρασίτων αυτών, πριν προκαλέσουν υπερβολική ζημιά: στιγμιαίος καφές.

Ο φθηνός αυτός καφές δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, αλλά μπορεί επίσης να δώσει μια γερή ώθηση στα φυτά που καλλιεργείτε στον κήπο σας. Η καφεΐνη είναι τοξική για τους γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια, και γι’ αυτό οι κηπουροί την θεωρούν αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου παρασίτων.

Πώς ο καφές απομακρύνει τους γυμνοσάλιαγκες

Πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι ο καφές είναι ένας εξαιρετικά επώδυνος τρόπος θανάτωσης των γυμνοσάλιαγκων, πολύ χειρότερος από το αλάτι, οπότε μην ρίχνετε καφέ απευθείας πάνω σε γυμνοσάλιαγκες ή σαλιγκάρια (το να τους συνθλίψετε θα ήταν ταχύτερο και το λιγότερο απάνθρωπο).

Αντί αυτού, απλώς ρίξτε τον καφέ πάνω στο χώμα και γύρω από τα παρτέρια ή τα δοχεία κατά τη διάρκεια ξηρού και ηλιόλουστου καιρού, και όταν αρχίσει η βροχή, οι γυμνοσάλιαγκες δεν θα περάσουν από τον καφέ – προστατεύοντας έτσι τα πολυτιμότερα άνθη και λαχανικά σας.

Σε έρευνες, ανακαλύφθηκε ότι η σκόνη καφέ μείωσε τους πληθυσμούς των γυμνοσάλιαγκων και των σαλιγκαριών κατά 50-90%. Ο καφές δεν προκαλεί καμία αρνητική επίπτωση στα φυτά σας, και μάλιστα, κάποια έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι η καφεΐνη ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών.

Το blog κηπουρικής Tea and Coffee αναφέρει: «Ο καφές περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται αλκαλοειδές, η οποία είναι τοξική για τους γυμνοσάλιαγκες. Όταν οι γυμνοσάλιαγκες καταναλώνουν καφετιές σκόνες, υποφέρουν από σοβαρή αφυδάτωση και τελικά, πεθαίνουν. Για αυτούς τους λόγους, οι γυμνοσάλιαγκες αποφεύγουν τις περιοχές όπου έχουν καφετιές σκόνες. Παρόλο που οι καφετί σκόνες μπορεί να μην είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να κρατήσετε τους γυμνοσάλιαγκες έξω από τον κήπο σας, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή αυτών των παρασίτων»