Επιστήμονες δημιούργησαν πολύχρωμα φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι και φορτίζουν από το φως του ήλιου

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν πολύχρωμα φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι και φορτίζουν από το φως του ήλιου. Φωτογραφία: Liu et al., Matter (2024)
Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν πολύχρωμα φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι και φορτίζουν από το φως του ήλιου. Φωτογραφία: Liu et al., Matter (2024)

Επιστήμονες στην Κίνα, δημιούργησαν πολύχρωμα φυτά στα χρώματα του ουράνιου τόξου, που λάμπουν στο σκοτάδι, εγχέοντας πολύχρωμα σωματίδια “λυκόφωτος” στα φύλλα που απορροφούν και στη συνέχεια απελευθερώνουν σταδιακά, το φως.

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια υποθαλάσσια μητρόπολη – Η «χαμένη Ατλαντίδα» είναι μικροσκοπική μπροστά της

Τα φωτεινά παχύφυτα έλαμπαν μέχρι και  δύο ώρες, ξεπερνώντας σε απόδοση παρόμοια μηχανικά σχεδιασμένα φυτά για να φωτίσουν εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τους ερευνητές. “Φανταστείτε να καλλιεργείτε φυτά που θ’ αντικαταστήσουν τα φώτα του δρόμου”, εξήγησε η κύρια συγγραφέας, Shuting Liu, ερευνήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας, σε δήλωσή της.

“Τα μόρια διαχέονται μόλις σε δευτερόλεπτα, και ολόκληρο το φύλλο του παχύφυτου λάμπει. Θεωρώ πως είναι απίστευτο το πώς, ένα υλικό κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τον άνθρωπο, σε μικρή κλίμακα, μπορεί να ενωθεί τόσο απρόσκοπτα με τη φυσική δομή ενός φυτού”, είπε η συγγραφές της μελέτης, Liu. “Ο τρόπος με τον οποίον ενώνονται, είναι σχεδόν μαγικός”.

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν φθηνότερο και πιο ισχυρό καταλύτη για την παραγωγή καθαρής ενέργειας υδρογόνου – Πώς τα κατάφεραν

Τα φωσφορίζοντα παχύφυτα θα μπορούσαν κάποια μέρα να δώσουν μια λύση φωτισμού χαμηλού άνθρακα, σύμφωνα με την μελέτη.

Οι ερευνητές ελπίζουν να αποφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα σε άλλα φυτά, τα οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν στο φως του ήλιου και να φορτιστούν όπως οι μπαταρίες, ώστε να προσφέρουν διακοσμητικό και πρακτικό φωτισμό.

Οι οικιακές συσκευές σύντομα μπορεί να λειτουργούν χωρίς μπαταρία – Επιστήμονες κατασκεύασαν μικροσκοπικά ηλιακά κύτταρα που τροφοδοτούνται από το φως του σπιτιού

“Η διαδικασία είναι άμεση και χαμηλού κόστους, ενώ αποφέρει φωτεινότητα μέσα σε 10 λεπτά, ανοίγοντας τον δρόμο για πρακτικές εφαρμογές σε φωτισμό βασισμένο στα φυτά”, αναφέρουν οι ερευνητές στην μελέτη τους.
Οι ερευνητές, έχουν δημιουργήσει και στο παρελθόν φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι, με γενετική μηχανική και μηχανική των υλικών. Οι προσεγγίσεις της γενετικής μηχανικής αξιοποιούν τα γονίδια που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα φυτά, όπως το φυτοπλαγκτόν – ωστόσο τα γονίδια αυτά, έχουν περιορισμένο και κυρίως πράσινο φάσμα φωτός, σύμφωνα με την μελέτη.
Οι τεχνικές της μηχανικής των υλικών, απαιτούν την έγχυση μορίων που εκπέμπουν φως ώστε να λάμψουν, ωστόσο οι μέθοδοι αυτές, μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει μόνο αμυδρό φως.

Για ισχυρό φωσφορισμό, τα φωτεινά σωματίδια πρέπει να είναι αρκετά μικρά ώστε να διαχέονται μέσω των ιστών ενός φυτού, αλλά ταυτόχρονα αρκετά μεγάλα για να εκπέμπουν ορατό φως.
Προηγούμενα πειράματα με νανοσωματίδια που προέρχονταν από τη λουσιφεράση των πυγολαμπίδων, το ένζυμο που δημιουργεί βιοφωταύγεια στις πυγολαμπίδες, παρήγαγαν μόνο μια αμυδρή λάμψη που έπεφτε απότομα μετά από 30 λεπτά.

Για τη νέα μελέτη, η Liu και οι συνεργάτες της, χρησιμοποίησαν φωσφορίζοντα σωματίδια, περίπου στο πλάτος ενός ανθρώπινου ερυθρού αιμοσφαιρίου (6 με 8 μικρόμετρα).

Πώς παράγεται το φως από τα παχύφυτα

Τα σωματίδια μεγέθους μικρομέτρου ήταν αρκετά μεγάλα για να παράγουν έντονη λάμψη ενώ κινούνταν ελεύθερα μέσα στα φυτά, είπε η Liu. “Τα μικρότερα, νανομεγέθους σωματίδια κινούνται εύκολα μέσα στο φυτό, αλλά είναι πιο αμυδρά”, πρόσθεσε.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα πορίσματά τους την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, στο περιοδικό Matter. Τα σωματίδια μεγέθους μικρομέτρου λειτούργησαν για τα παχύφυτα, αλλά όχι για άλλα φυτά που δοκιμάστηκαν στη μελέτη, όπως το μπόκ τσόι (Brassica rapa chinensis) και χρυσό πόθο (Epipremnum aureum).

Οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν παχύφυτα της εχεβέριας “Mebina”, η οποία έχει μπλε – πράσινα φύλλα με κόκκινες άκρες. Σε αντίθεση με το μποκ τσόι και τον χρυσό πόθο, τα παχύφυτα αυτά, έχουν σχετικά μεγάλα κενά ανάμεσα στα κύτταρά τους, κάτι που σημαίνει πως τα μόρια σε μέγεθος μικρομέτρου, μπορούν να ταξιδεύουν μέσω του φυτού, σύμφωνα με την μελέτη.
Οι ερευνητές ενέχυσαν μόρια φωσφόρου στα φύλλα της εχεβέριας “Mebina” και φόρτισαν τα φυτά στο φως του ήλιου ή σε φωτισμό LED εσωτερικού χώρου για λίγα λεπτά, καταλήγοντας στο ίδιο λυκόφως και στα δύο πειράματα.

“Η αρμονία της ανθρώπινης κατασκευής με τη φύση”

Τα πράσινα μόρια παρήγαγαν την μεγαλύτερης διάρκειας λάμψη, με τα φυτά να εκπέμπουν φως μέχρι και για δύο ώρες και να ανταγωνίζονται, στη φωτεινότερη φάση τους, μια μικρή λάμπα νυχτός, σύμφωνα με την μελέτη.

Η ομάδα παρήγαγε τα πρώτα, πολύχρωμα φωτεινά φυτά στον κόσμο, εγχέοντας μπλε, πράσινα, κόκκινα και μπλε – βιολετί μόρια φωσφόρου στα φυτά ορισμένων παχύφυτων. Οι επιστήμονες ακόμη, δημιούργησαν έναν τοίχο φυτών από 56 παχύφυτα που παρήγαγαν αρκετό φως ώστε να φωτίζονται κοντινά αντικείμενα και να μπορούν να διαβάζουν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τη δήλωση.

“Θεωρώ πως είναι απίστευτο το πώς, ένα υλικό κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τον άνθρωπο, σε μικρή κλίμακα, μπορεί να ενωθεί τόσο απρόσκοπτα με τη φυσική δομή ενός φυτού”, είπε ο Liu. “Ο τρόπος με τον οποίον ενώνονται, είναι σχεδόν μαγικός”.

Τα φωσφορίζοντα παχύφυτα θα μπορούσαν κάποια μέρα να δώσουν μια λύση φωτισμού χαμηλού άνθρακα, σύμφωνα με την μελέτη. Οι ερευνητές ελπίζουν να αποφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα σε άλλα φυτά, τα οποία θα μπορούσαν εκτεθούν στο φως του ήλιου και να φορτιστούν όπως οι μπαταρίες ώστε να προσφέρουν διακοσμητικό και πρακτικό φωτισμό.

“Η διαδικασία είναι άμεση και χαμηλού κόστους, ενώ αποφέρει φωτεινότητα μέσα σε 10 λεπτά, ανοίγοντας τον δρόμο για πρακτικές εφαρμογές σε φωτισμό βασισμένο στα φυτά”, αναφέρουν οι ερευνητές στην μελέτη τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
08:08 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ο «δίδυμος» νεολιθικός οικισμός της Κνωσού: Ανακαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά στοιχεία 8.800 ετών στην Ίμβρο

Αρχαιολόγοι, οι οποίοι πραγματοποιούν ανασκαφές στον τύμβο Λιβούνια (Ουγουρλού – Ζεϊτινλ...
23:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θησαυρός με χρυσά νομίσματα βρέθηκε κατά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου – «Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις»

Έναν τεράστιο θησαυρό από χρυσά νομίσματα, τα οποία είχαν κοπεί από έναν πολιτισμό χαμένο εδώ ...
15:10 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Γεωλόγοι ανακάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού στα έγκατα της Γης- Η αξία του είναι άνω των 78 δισ. ευρώ

Ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, κρυμμένο βαθιά κάτω από την επαρχία Χουνάν της Κίνας, μόλις ανακ...
11:09 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Το χρυσό χρώμα αυτού του σκουληκιού είναι τοξικό, αλλά είναι απαραίτητο για να επιβιώσει στη βαθιά θάλασσα

Στα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού, ένα σκουλήκι με έντονο κίτρινο χρώμα, χρυσό σχεδόν, ευημερεί σ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix