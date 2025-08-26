Κηπουρική: Επαγγελματίες αποκαλύπτουν το Νο1 πράγμα που κάνουν στον κήπο τους πριν μπει το φθινόπωρο – «Είναι εξαιρετικά απλό»

Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, η προετοιμασία του κήπου σας για το φθινόπωρο είναι απαραίτητη. Ανάλογα με το μέρος που ζείτε, οι θερμοκρασίες θα αλλάξουν με τις εποχές.

Για πολλούς επαγγελματίες κηπουρούς, το κλάδεμα και η απομάκρυνση των εξαντλημένων, ταλαιπωρημένων φυτών είναι το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να κάνουν.

Γιατί όμως, οι κηπουροί κρίνου απαραίτητο το κλάδεμα πριν μπει το φθινόπωρο. Τρεις ειδικοί, εξηγούν τους λόγους που κάνουν το κλάδεμα αναγκαίο για την μετάβαση στη νέα εποχή, δίνοντας κάποιες επιπλέον συμβουλές.

Γιατί οι κηπουροί κλαδεύουν πάντα πριν το φθινόπωρο

Οι ειδικοί συμφωνούν πως, το τέλος του καλοκαιριού, είναι ιδανική περίοδος για να απομακρύνετε τα νεκρά, ταλαιπωρημένα ή σάπια φυτά, ειδικά τα ετήσια, από τον κήπο σας.

Τόσο για λόγους αισθητικής, όσο και για να καθαρίσετε τον χώρο ώστε ν’ ανθίσουν νέα φυτά.

«Τον Αύγουστο, οι κήποι μοιάζουν με ζούγκλα», εξηγεί η Jen McDonald, πιστοποιημένη ειδικός σε βιολογικούς λαχανόκηπους και συνιδιοκτήτρια των Garden Girls. «Ανάλογα με τη ζώνη ανάπτυξης, μπορεί να είναι η εποχή καρποφορίας της ντομάτας ή κάποιας άλλης ζώνης».

Η McDonald τονίζει ότι μπορείτε να καταλάβετε αν τα φυτά έχουν σταματήσει ν’ αναπτύσσονται από τα σκούρα, καφέ φύλα και τα καφέ, εύθραυστα κοτσάνια. Σημειώνει ακόμη πως, θα είναι γεμάτα με ζιζάνια.

«Αντί να προσπαθήσετε να επαναφέρετε στη ζωή ένα φυτό που πεθαίνει, προτείνω να το βγάλετε εντελώς από τον κήπο και να αξιοποιήσετε τον χώρο για ένα νέο, κατάλληλο για την εποχή λαχανικό ή βότανο», προτείνει.

Οι δουλειές που κάνουν όλοι οι κηπουροί στα τέλη του καλοκαιριού

Οι επαγγελματίες κηπουροί, συνιστούν ακόμη να προσθέσετε επιπλέον λίπασμα όσο πλησιάζει το φθινόπωρο, ειδικά αν ο κήπος σας είχε καλοκαιρινά λαχανικά, όπως ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες.

Τα λαχανικά αυτά, τρέφονται πολύ και εξαντλούν τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους.

«Είναι σημαντικό να αναπληρώσετε το άζωτο στο έδαφος», εξηγεί η Lara Hermanson, συνιδιοκτήτρια και διευθύντρια του Farmscape. «Τα χοντρά, πράσινα λαχανικά, όπως είναι το μαρούλι, η λαχανίδα και οι κράμβες, έχουν ανάγκη από άζωτο και αν δεν το αναπληρώσετε εσείς, δεν θα βρεθεί με άλλον τρόπο».

H Lara Hermanson συνιστά είτε να το προσθέσετε στο έδαφος είτε να καλλιεργήσετε φυτά κάλυψης— όπως ραπανάκια, καρότα, παντζάρια ή γογγύλια — για να βοηθήσετε στην αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους με την πάροδο του χρόνου.

Αν προτιμάτε το λίπασμα, μπορείτε να προσθέσετε οργανικό, προτείνει η McDonald.

«Όχι μόνο βοηθά στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, αλλά ολόκληρου του μικροβιώματος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους», εξηγεί. «Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι δεν κινδυνεύετε να κάνετε υπερβολική χρήση – είναι ασφαλές και εύχρηστο¬.

Η Amy McCord, ιδρύτρια και CEO του Flower Moxie, προτείνει να προσθέσετε οργανική ύλη, όπως λίπασμα και σφάγνον, προκειμένου «να ετοιμάστε τα παρτέρια σας για καρποφορία για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο».

Ακόμη 4 συμβουλές για την προετοιμασία του κήπου σας για το φθινόπωρο

Η McCord είχε και άλλες συμβουλές για να προετοιμάσετε τον κήπο σας για το φθινόπωρο.