Συνταγή για κοτόπουλο με 5 συστατικά από τον Jamie Oliver – Ένα αγαπημένο πιάτο για κάθε μέρα

Δεν πρόκειται για ακόμη μια συνταγή για κοτόπουλο. Η συγκεκριμένη, με την προσθήκη σπόρων και δημητριακών, μαζί με μια τελική πινελιά χυμού λεμονιού και μια σταγόνα μελιού, χαρίζει στο τρυφερό κοτόπουλο μια εκλεπτυσμένη γεύση. Δεν είναι περίπλοκη.

Πρώτα απ’ όλα: η τριμμένη φρυγανιά. Ο Jamie Oliver λέει ότι αυτή η τριμμένη φρυγανιά έχει “προσωπικότητα”, κάτι που είναι υπέροχο, γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια πιο ζωηρή επικάλυψη για το κοτόπουλο.

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ψωμί έχετε, ο Jamie χρησιμοποιεί ψωμί ολικής άλεσης με σπόρους. Μπορείτε να εκτελέσετε τη συνταγή με ψωμί για σάντουιτς από δημητριακά ολικής άλεσης, κομμένο σε φέτες.

Σπάστε το, ρίξτε το στον επεξεργαστή τροφίμων, διπλασιάστε το σκόρδο (μην διστάσετε) και χτυπήστε τα όλα μαζί. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείτε μόνο με το κρέας σας. Το πάτημα του κοτόπουλου το μαλακώνει και το βοηθά να μαγειρευτεί πολύ πιο γρήγορα.

Απλώς χρησιμοποιήστε ανθεκτικό χαρτί ψησίματος. Χτυπήσετε το κοτόπουλο με έναν πλάστη μέχρι να γίνει ομοιόμορφα επίπεδο.

Στο σημείο αυτό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο αλάτι στο κοτόπουλο. Πασπαλίστε γενναιόδωρα το κοτόπουλο με τριμμένη φρυγανιά, διπλώστε ξανά το χαρτί πάνω από το κοτόπουλο, πιέστε τη φρυγανιά να κολλήσει, γυρίστε όλο το κομμάτι από την άλλη πλευρά, τραβήξτε πίσω το χαρτί, προσθέστε αλάτι και τριμμένη φρυγανιά στη γυμνή πλευρά και πιέστε την επικάλυψη να ενσωματωθεί (αν το πατήσετε, δεν θα χρειαστεί να το πανάρετε).

Προθερμάνετε το τηγάνι σας σε μέτρια φωτιά, προσθέστε το ελαιόλαδο και μαγειρέψτε το κοτόπουλο για τρία λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Είναι τόσο εύκολο — και απίστευτα νόστιμο — που το τραγανό κοτόπουλο του Jamie μπήκε στα μηνύματά μου ως το νέο μου αγαπημένο για τα βράδια της εβδομάδας.

Συστατικά

150 γρ. ψωμί ολικής άλεσης

½ σκελίδα σκόρδο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα, ελευθέρας βοσκής (120 γρ. το καθένα)

ελαιόλαδο

1 λεμόνι

προαιρετικά: ½ ματσάκι φρέσκο θυμάρι (15 γρ.)

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι – υδαρές

Συμβουλή

Για να το μαγειρέψετε σε φριτέζα αέρος, τοποθετήστε το κοτόπουλο με την κρούστα σε μία στρώση και μαγειρέψτε στους 200°C για 8 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί καλά. Αν η φριτέζα αέρος σας έχει καλάθι αντί για σχάρες, θα πρέπει να γυρίσετε το κοτόπουλο στη μέση του μαγειρέματος.

Μέθοδος