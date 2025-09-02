Λεμόνια και λάιμ: Το σημείο στο οποίο πρέπει να τα αποθηκεύετε ώστε να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερο καιρό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Λεμόνια και λάιμ: Το σημείο στο οποίο πρέπει να τα αποθηκεύετε ώστε να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερο
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Τα λεμόνια και τα λάιμ είναι βασικά συστατικά στην κουζίνα, απαραίτητα για σαλάτες, ποτά, μαρινάδες και γλυκά. Ωστόσο, συχνά χάνουν τη φρεσκάδα τους και στεγνώνουν γρήγορα. Το πού τα αποθηκεύετε παίζει καθοριστικό ρόλο στη συντήρησή τους.

Λεμόνια και λάιμ: Πώς να διατηρηθούν φρέσκα για περισσότερο καιρό, σύμφωνα με ειδικούς

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Alliance Online, υπάρχει ένα απλό μυστικό: «Τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και τα λάιμ διατηρούνται έως και τέσσερις φορές περισσότερο αν αποθηκευτούν στο ψυγείο. Αυτό συμβαίνει επειδή η χαμηλότερη θερμοκρασία τα εμποδίζει να αφυδατωθούν και να χάσουν τους χυμούς τους».

Αυτή η απλή συνήθεια όχι μόνο σας βοηθάει να τα διατηρήσετε ζουμερά και γευστικά, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Αν δυσκολεύεστε να στύψετε ένα λεμόνι που μόλις βγάλατε από το ψυγείο, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο. Το Good Food προτείνει να το βάλετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 20-30 δευτερόλεπτα σε υψηλή ισχύ. Η σύντομη θέρμανση μαλακώνει τις εσωτερικές του μεμβράνες, κάνοντας τον χυμό να ρέει πολύ πιο εύκολα.

Παράλληλα όμως προσέξτε να μην το παρακάνετε, γιατί το λεμόνι μπορεί να στεγνώσει. Αυτό το κόλπο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα κρύα εσπεριδοειδή, καθώς γίνονται πιο μαλακά και αποδίδουν περισσότερο χυμό με ελάχιστη προσπάθεια.

 

19:01 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

