Τέιλορ Σουίφτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον Κέλσι μετά τον αρραβώνα τους – Η «κατάρα» που ανακάλυψαν οι θαυμαστές της

Τραβώντας τα βλέμματα όλων, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, παρακολουθώντας μαζί ένα κολεγιακό παιχνίδι ποδοσφαίρου στο Arrowhead Stadium.

Η 35χρονη ποπ σταρ, με τα 14 βραβεία Grammy, έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Arrowhead Stadium, συνοδευόμενη από τον συνομήλικο αρραβωνιαστικό της και παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, και τον μεγαλύτερο αδερφό του Τζέισον Κέλσι (37 ετών).

Τα διαμαντένιο δαχτυλίδι της Σουίφτ

Η «Tay», όπως συνήθως την αποκαλούν οι φανς της (Swifties), η οποία είχε κάνει μια προφητική δήλωση για τον γάμο της πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, καταγράφηκε να απολαμβάνει ένα ποτό στις κερκίδες, φροντίζοντας να φαίνεται το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της, που φημολογείται ότι κόστισε στον Κέλσι μεταξύ 700.000 και 1.000.000 δολαρίων.

«Τόσο λαμπερό που μπορεί να τυφλώσει τους παίκτες», σχολίασε ένας χρήστης στα social media.

Η εκπρόσωπος της Σουίφτ, Tree Paine, ανέφερε ότι το δαχτυλίδι είναι διαμάντι από παλαιό ορυχείο, σχεδιασμένο από την Kindred Lubeck.

Ο Κέλσι πέρασε αρκετό χρόνο στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πριν αποσυρθεί σε σουίτα για να παρακολουθήσει τον αγώνα, συνοδευόμενος από τη Σουίφτ λίγο πριν την έναρξη.

Η «προφητεία» και η «κατάρα»

Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα, έγινε viral ένα βίντεο από συνέντευξη της 19χρονης τότε Σουίφτ, στην οποία ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί πριν τα 35.

Στην εκπομπή του καναλιού Great American Country, η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει: «Η μουσική μου είναι ο τομέας στον οποίο θα είμαι πάντα προσωπική. Δεν κρύβω τίποτα σε αυτόν τον τομέα».

Όταν η παρουσιάστρια σημείωσε ότι η μητέρα της, Άντρεα Σουίφτ, βρισκόταν εκεί αλλά εκτός πλάνου, ρώτησε χαριτολογώντας: «Άρα δεν θα το μάθουμε μέχρι να παντρευτείς, και η μαμά σου είναι εδώ, οπότε: Μαμά; Δεν επιτρέπεται να παντρευτεί μέχρι να γίνει 35;»

Η Σουίφτ συμφώνησε, προσθέτοντας: «Όχι, θα είναι αργά. Αργά στη ζωή».



Στα σχόλια της αναρτημένης συνέντευξης, οι θαυμαστές συνδέουν τη δήλωση με το τραγούδι της «The Prophecy», από το άλμπουμ της του 2024, «The Tortured Poets Department», υπονοώντας ότι η ερώτηση της συνέντευξης δημιούργησε μια «προφητεία» για τη ζωή της.

Στο μελαγχολικό τραγούδι, η Σουίφτ εκφράζει τον φόβο ότι έχει «σφραγίσει» τη μοίρα της και ότι έχει «καταραστεί».

Στο ρεφρέν, τραγουδάει: «Please I’ve been on my knees / Change the prophecy / Don’t want money / Just someone who wants my company / Let it once be me / Who do I have to speak to / About if they can redo the prophecy?»

(Σε παρακαλώ, είμαι γονατιστή / Άλλαξε την προφητεία / Δεν θέλω χρήματα / Μόνο κάποιον που θέλει την παρέα μου / Άσε με να είμαι εγώ αυτή τη φορά / Με ποιον πρέπει να μιλήσω / Για να ξανακάνουν την προφητεία;)

Ένας θαυμαστής σχολίασε: «Άρα αυτή ήταν η γυναίκα που καταράστηκε την Τέιλορ με την προφητεία», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Άρα από εδώ προήλθε η προφητεία».

Στην κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, Κέλσι και Σουίφτ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, έπειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης.