Γάζα: Ο «μεγαλύτερος στολίσκος βοήθειας» σαλπάρει για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό – Συμμετέχει η Τούνμπεργκ και ακτιβιστές από 44 χώρες

Γάζα: Ο «μεγαλύτερος στολίσκος βοήθειας» σαλπάρει για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό – Συμμετέχει η Τούνμπεργκ και ακτιβιστές από 44 χώρες
Φωτογραφία: Reuters

Ένας νέος «στολίσκος βοήθειας» με προορισμό τη Γάζα ετοιμάζεται να αποπλεύσει από διάφορα λιμάνια της Μεσογείου, με εκατοντάδες ακτιβιστές να δηλώνουν αποφασισμένοι να αμφισβητήσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό και να ανοίξουν έναν μόνιμο ανθρωπιστικό διάδρομο προς την αποκλεισμένη περιοχή.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, δεκάδες σκάφη θα αναχωρήσουν από τη Βαρκελώνη, τη Σικελία, την Τυνησία και την Ελλάδα, μεταφέροντας ακτιβιστές από 44 χώρες, σε αυτό που οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν ως τη «μεγαλύτερη πολιτική θαλάσσια αποστολή που έχει επιχειρηθεί ποτέ» για τη Γάζα.

Τα πρώτα πλοιάρια αναμένεται να φύγουν στις 31 Αυγούστου, με άλλα να ακολουθούν στις 4 Σεπτεμβρίου.


Αν και τα περισσότερα είναι μικρά σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, ο αριθμός τους έχει στόχο να δυσκολέψει την προσπάθεια αναχαίτισης από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Όπως υποστηρίζουν οι οργανωτές, η λίστα αναμονής για συμμετοχή έχει φτάσει ήδη τις 30.000 αιτήσεις.

«Ο στόχος είναι να σηκωθεί το πέπλο του αποκλεισμού και να δημιουργηθεί ένας μόνιμος ανθρωπιστικός δίαυλος προς τη Γάζα», δήλωσε η εκπρόσωπος Μαρία Έλενα Ντάλια στην La Repubblica.

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο σύλληψης, πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να φαινόμαστε ως απειλή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα».

 

Στην αποστολή συμμετέχει και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μαζί με την Πορτογαλίδα αριστερή πολιτικό Μαριάνα Μορτάγκουα, στο πλαίσιο της Global Sumud Flotilla – το «Sumud» σημαίνει «επιμονή» στα αραβικά.

Στην προηγούμενη προσπάθεια, με την αποστολή «Handala», όλοι οι συμμετέχοντες είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό -χαρακτηρίζοντας την αποστολή «προπαγανδιστικό σόου υπέρ της Χαμάς»-, μεταξύ τους και η Τούνμπεργκ, πριν αφεθούν ελεύθεροι.


Ένας από τους διοργανωτές, ο Παλαιστίνιος Σαΐφ Αμπουκέσεκ, κάτοικος Ισπανίας, κάλεσε τις κυβερνήσεις να παρέμβουν. «Πρέπει να δράσουν για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εγγυηθούν ασφαλή διέλευση για αυτόν τον στολίσκο», είπε στο Reuters την Πέμπτη από τη Βαρκελώνη.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από το 2007, όταν η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής, με το επιχείρημα ότι στόχος είναι να εμποδιστεί η εισαγωγή όπλων στους μαχητές της.

Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει αποτρέψει πολλές παρόμοιες προσπάθειες. Το πιο αιματηρό περιστατικό ήταν το 2010, όταν Ειδικές Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιβιβάστηκαν σε πλοίο και σκότωσαν τουλάχιστον εννέα Τούρκους ακτιβιστές.

Ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν μέλη της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η ισραηλινή αντεπίθεση έκτοτε έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 63.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν λιμό.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ είχε σφραγίσει εντελώς τα σύνορα, αποκλείοντας για τρεις μήνες κάθε είδους προμήθειες, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς κλέβει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Reuters, JFeed

