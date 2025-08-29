Ελβετία: Φόβοι για νέες ταραχές έπειτα από τον θάνατο εφήβου μετανάστη – Τι λέει Ελβετός κοινωνιολόγος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία διαδηλώσεις αστυνομία επεισόδια
Πηγή: ΕΡΑ

Η Ελβετία μπορεί να είναι αντιμέτωπη με περισσότερες ταραχές από την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιεί κορυφαίος Ελβετός κοινωνιολόγος.

Οι ταραχές ξέσπασαν στην Λωζάννη της Ελβετίας την περασμένη Κυριακή αφού ένας έφηβος μετανάστης σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σκούτερ ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία.

Ο Marvin M, ένας 17χρονος Ελβετός κάτοικος της Λωζάννης, προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία με ένα κλεμμένο σκούτερ, όταν προσέκρουσε σε τοίχο γκαράζ και πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Την Κυριακή και την Δευτέρα αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που πέταξαν βόμβες μολότοφ, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να περιορίσει τα επεισόδια. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την αστυνομία ότι έχει ρατσιστικά κίνητρα και βάζει στο στόχαστρο μετανάστες.

Ωστόσο, ο Sandro Cattacin, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, δήλωσε στην Daily Mail ότι πιστεύει πως η Ελβετία, που συνήθως θεωρείται φάρος σταθερότητας στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσει περισσότερη βία τις επόμενες ημέρες.

Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας εκτίμησε ότι κάποιες ομάδες μπορεί να θεωρήσουν τις ταραχές ως μια ευκαιρία για να προκαλέσουν βίαια επεισόδια. «Περιμένω ότι θα έχουμε ταραχές και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα έχετε αυτές τις άλλες ομάδες, ανθρώπους που σχετίζονται περισσότερο με πιο επιθετικές αντικαπιταλιστικές θέσεις, οι οποίοι λένε “Εντάξει, αυτή είναι η στιγμή που μπορούμε να έχουμε ταραχές”. Αν έρθουν το Σαββατοκύριακο, τότε οι ταραχές θα είναι πιο βίαιες, και από την αστυνομία θα υπάρξει πιο πολύ βία», είπε ο Sandro Cattacin.

Επιπλέον εξήγησε ότι συνομίλησε με κοινωνικούς λειτουργούς στην Λωζάννη, οι οποίοι του μετέφεραν τους φόβους τους για νέα βίαια επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ο μόνος τρόπος για να εκτονωθεί η οργή που αισθάνεται η κοινωνία είναι να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ της αστυνομίας και των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Υποτονική η αγοραστική κίνηση στις εκπτώσεις

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Συμβουλές για τους φοιτητές – Αναλυτικός οδηγός

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από αυτήν την ακολουθία σε 14 δευτερόλεπτα;

Πώς να τραβήξετε εντυπωσιακά νυχτερινά βίντεο με το iPhone σας
περισσότερα
18:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Απαράδεκτο περιστατικό σε σαφάρι: Σάλος με τουρίστα που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από σαφάρι στην Κένυα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς τουρίστας φαίνεται να έδω...
17:55 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο «μεγαλύτερος στολίσκος βοήθειας» σαλπάρει για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό – Συμμετέχει η Τούνμπεργκ και ακτιβιστές από 44 χώρες

Ένας νέος «στολίσκος βοήθειας» με προορισμό τη Γάζα ετοιμάζεται να αποπλεύσει από διάφορα λιμά...
17:38 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ιταλία: «Αηδιασμένη» η Μελόνι από τις ψεύτικες φωτογραφίες της σε πορνογραφική ιστοσελίδα – «Μην το ανεχτείτε, αγωνιστείτε με όλα τα μέσα»

«Είμαι αηδιασμένη από όσα συνέβησαν» δήλωσε στην Corriere della Sera, η πρωθυπουργός της Ιταλί...
17:27 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Γαλλία: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το πλοίο θα βυθιστεί» – Η δραματική δήλωση του Φρανσουά Μπαϊρού λίγες ημέρες πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης

Την σοβαρότητα της κατάστασης των δημοσιονομικών της Γαλλίας τόνισε εκ νέου σήμερα ο πρωθυπουρ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix