Ελβετία: Φόβοι για νέες ταραχές έπειτα από τον θάνατο εφήβου μετανάστη – Τι λέει Ελβετός κοινωνιολόγος

Η Ελβετία μπορεί να είναι αντιμέτωπη με περισσότερες ταραχές από την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιεί κορυφαίος Ελβετός κοινωνιολόγος.

Οι ταραχές ξέσπασαν στην Λωζάννη της Ελβετίας την περασμένη Κυριακή αφού ένας έφηβος μετανάστης σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σκούτερ ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την αστυνομία.

Ο Marvin M, ένας 17χρονος Ελβετός κάτοικος της Λωζάννης, προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία με ένα κλεμμένο σκούτερ, όταν προσέκρουσε σε τοίχο γκαράζ και πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Την Κυριακή και την Δευτέρα αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που πέταξαν βόμβες μολότοφ, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να περιορίσει τα επεισόδια. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την αστυνομία ότι έχει ρατσιστικά κίνητρα και βάζει στο στόχαστρο μετανάστες.

Ωστόσο, ο Sandro Cattacin, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, δήλωσε στην Daily Mail ότι πιστεύει πως η Ελβετία, που συνήθως θεωρείται φάρος σταθερότητας στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσει περισσότερη βία τις επόμενες ημέρες.

Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας εκτίμησε ότι κάποιες ομάδες μπορεί να θεωρήσουν τις ταραχές ως μια ευκαιρία για να προκαλέσουν βίαια επεισόδια. «Περιμένω ότι θα έχουμε ταραχές και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα έχετε αυτές τις άλλες ομάδες, ανθρώπους που σχετίζονται περισσότερο με πιο επιθετικές αντικαπιταλιστικές θέσεις, οι οποίοι λένε “Εντάξει, αυτή είναι η στιγμή που μπορούμε να έχουμε ταραχές”. Αν έρθουν το Σαββατοκύριακο, τότε οι ταραχές θα είναι πιο βίαιες, και από την αστυνομία θα υπάρξει πιο πολύ βία», είπε ο Sandro Cattacin.

Επιπλέον εξήγησε ότι συνομίλησε με κοινωνικούς λειτουργούς στην Λωζάννη, οι οποίοι του μετέφεραν τους φόβους τους για νέα βίαια επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ο μόνος τρόπος για να εκτονωθεί η οργή που αισθάνεται η κοινωνία είναι να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ της αστυνομίας και των περιθωριοποιημένων ομάδων.