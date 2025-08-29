Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, έμαθε και ο Παναθηναϊκός, στην κλήρωση που διεξήχθη στο Μονακό.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στην League Phase του Europa League, χάρη σε συνολικό σκορ 2-1 σε βάρος της Σαμσουνσπόρ, και επιστρέφουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση ύστερα από δύο χρόνια, καθώς πέρυσι αγωνίστηκαν στο Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε πριν από λίγο τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην κυρίως φάση.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Ρόμα (εντός)
Φέγενορντ (εκτός)
Φερεντσβάρος (εκτός)
Βικτόρια Πλζεν (εντός)
Γιούνγκ Μπόις (εκτός)
Στουρμ Γκρατς (εντός)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
Μάλμε (εκτός)

 

