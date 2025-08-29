Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase

Τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, έμαθε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην League Phase του Europa League, χάρη σε συνολικό σκορ 5-1 σε βάρος της Ριέκα. Ο «δικέφαλος του βορρά» συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι Θεσσαλονικείς έμαθαν τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στην κυρίως φάση, μέσω της κλήρωσης που διεξήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) στο Μονακό.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Λιλ Εκτός
Ρεάλ Μπέτις Εντός
Μακάμπι Τελ Αβίβ Εντός
Λιόν Εκτός
Γιούνγκ Μπόιζ Εντός
Λουντογκόρετς Εκτός
Μπράν Εντός
Θέλτα Εκτός

 

