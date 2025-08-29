Η Καραβάτου υποδέχτηκε Κατσούλη και Ηλιάκη: «Είμαι περίεργα χαρούμενη γι’ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή»

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη με ιδιαίτερο χιούμορ, καθώς οι τρεις τους είχαν να συνυπάρξουν τηλεοπτικά από την εποχή των Κου Κου.

«Στα 22 χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω κάνει διάφορα πράγματα και πάρα πολλές …επικίνδυνες αποστολές. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει και δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε οι τρεις μας ήταν όταν ήμασταν “Στη φωλιά των Κου Κου” όταν εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη», είπε στον πρόλογό της η Κατερίνα Καραβάτου.

Οι τρεις τους κάθισαν στον καναπέ και ξεκίνησε η κουβέντα για το νέο τηλεοπτικό τους εγχείρημα. Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου σηκώθηκε από τη θέση της, κάθισε δίπλα στον Κρατερό Κατσούλη και είπε: «Είμαι περίεργα χαρούμενη γι’ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

