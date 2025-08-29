Τουρκία: Εν ψυχρώ δολοφονία πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας – Συνελήφθησαν ο δράστης και άλλα 6 άτομα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία του πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλεμντά, Τουνκάι Μερίτς, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στις 27 Αυγούστου ο Τουνκάι Μερίτς βρισκόταν σε καφέ στην συνοικία Τσεκμεκόι της Κωνσταντινούπολης όπου έτρωγε μαζί με έναν ακόμη άνδρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά από τα δεξιά του τον πλησιάζει ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα που φοράει καπέλο αλλά δεν έχει καλυμμένο το πρόσωπο του. Ο δράστης τον πυροβολεί στο κεφάλι και εξαφανίζεται.

Στο καφέ οι πελάτες πανικόβλητοι πέφτουν κάτω από τα τραπέζια και είναι σε κατάσταση σοκ. Ο Τουνκάι Μερίτς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Προσοχή σκληρές εικόνες

🚨 HASSAS İstanbul Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, şapkalı bir kişi tarafından başından vuruldu. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Meriç’in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/zapngEBZxE — gdh (@gundemedairhs) August 28, 2025

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στην Ανδριανούπολη τον φερόμενο ως εκτελεστή του Τουνκάι Μερίτς. Παράλληλα έδωσε στην δημοσιότητα και βίντεο που φαίνεται ο συλληφθέντας με τα αρχικά Ε.Η. να μεταφέρεται με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα.

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde… pic.twitter.com/zvkk5wSjTs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2025

Η τουρκική εφημερίδα Sabah ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα για την δολοφονία, ανάμεσα τους και μία γυναίκα. Οι ύποπτοι ανακρίνονται από τις αστυνομικές αρχές και η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να καθοριστούν τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αρχές πιθανολογούν ότι η δολοφονία έγινε εξαιτίας κάποιας διαμάχης για χρέη.