Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων

Ilan Weiss

Δυνάμεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανέκτησαν την σορό του ομήρου, Ilan Weiss σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η σορός του ανακτήθηκε μαζί με την σορό ενός δεύτερου ομήρου, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ανέφεραν οι IDF. Οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης της σορού προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον όμηρο ανήκουν.

Ο 56χρονος Ilan Weiss δολοφονήθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά την διάρκεια επίθεσης της Χαμάς καθώς υπερασπιζόταν το Κιμπούτζ Μπεέρι ως μέλος της κοινοτικής ομάδας έκτακτης ανάγκης.

Η σύζυγός του Shiri και η κόρη του Noga κρατήθηκαν ως όμηροι στην Γάζα αλλά απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός τον Νοέμβριο του 2023.

Οι IDF λένε ότι η αποστολή για την ανάκτηση τον σορών πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού με πληροφορίες που παρείχαν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, η Σιν Μπετ και το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ για την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» τους. Υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι, οι ζωντανοί και οι νεκροί».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς εκτιμάται ότι οι 20 όμηροι είναι ακόμη ζωντανοί.

