Ιταλία: «Αηδιασμένη» η Μελόνι από τις ψεύτικες φωτογραφίες της σε πορνογραφική ιστοσελίδα – «Μην το ανεχτείτε, αγωνιστείτε με όλα τα μέσα»

«Είμαι αηδιασμένη από όσα συνέβησαν» δήλωσε στην Corriere della Sera, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη στην δημοσίευση φωτογραφιών της από πορνογραφική ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα phica.eu η οποία έχει κλείσει πλέον, δημοσίευσε φωτογραφίες πολλών διάσημων Ιταλίδων, μεταξύ των οποίων της αδελφής της Μελόνι, Arianna και της influencer, Chiara Ferragni.

Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα», είπε η Τζόρτζια Μελόνι και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκαν».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς πως το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο». Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ευθύνη είναι σαφής: «Το περιεχόμενο που θεωρείται αθώο μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε τρομερό όπλο. Και οφείλουμε όλοι να το γνωρίζουμε».

«Έξαλλη» η Μελόνι

Οι αδελφές Μελόνι, σύμφωνα με την Corriere della Sera, δεν έχουν δει τις φωτογραφίες, αλλά επιμένουν στο πόσο «υποτιμητικό» και άθλιο είναι να δημοσιεύονται εικόνες ανυποψίαστων γυναικών και να διαπομπεύονται, με σεξιστικά ή περιφρονητικά σχόλια , χωρίς κανένα σεβασμό στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα να μην παρενοχλούνται με κανέναν τρόπο.

Οι ρόλοι των δύο αδελφών είναι προφανώς διαφορετικοί, όπως και οι προσωπικότητές τους, γράφει η ιταλική εφημερίδα, αλλά και οι δύο -μιλώντας στην Corriere della Sera- θεωρούν μια τόσο σοβαρή πράξη εντελώς απαράδεκτη.

«Η πρωθυπουργός είναι έξαλλη, αφιέρωσε μια νύχτα για να σκεφτεί πώς να αντιδράσει, και στην ουσία τώρα σχεδόν το φωνάζει: μην το δεχτείτε, αντιδράστε, αναφέρετέ το. Είναι δικαίωμα, καθήκον, αναγκαιότητα», γράφει η ιταλική εφημερίδα.

Η επικεφαλής της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, Αριάννα, θα ήθελε σχεδόν να σβήσει τα φώτα της δημοσιότητας από ένα ανάξιο θέαμα που έρχεται σε αντίθεση «με την αυξανόμενη επιρροή που έχουν οι γυναίκες, χάρη στη δύναμη και την αξία τους, στην Ιταλία, όπως αποδεικνύεται από την εξαιρετική υποδοχή του Πρωθυπουργού στο Ρίμινι, ή τις ολοένα και υψηλότερες θέσεις που κατέχουν πλέον οι γυναίκες στη χώρα: Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Terna, Πρώτος Σύμβουλος Επικρατείας, και ούτω καθεξής σε τόσους πολλούς προηγουμένως ανδροκρατούμενους τομείς», συνεχίζει η εφημερίδα.

«Αγωνιστείτε με όλα τα μέσα»

«Η Πρωθυπουργός, από την άλλη πλευρά, μιλάει επίσης από το ύψος του αξιώματός της και εκ μέρους της κυβέρνησης, αντιδρώντας με τον δικό της τρόπο: με τη σκληρότητα και τη σοβαρότητα που απαιτούν ορισμένα ζητήματα , επίσης επειδή αυτή τη φορά δεν εμπλέκεται μόνο μια γυναίκα ή ένα πολιτικό κόμμα, αλλά ένας κόσμος του οποίου θέλει επίσης να είναι διερμηνέας αλλά και υπερασπιστής, με τη δύναμη του ρόλου της», σχολιάζει η Corriere della Sera.

«Είμαι αηδιασμένη από αυτό που συνέβη και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που έχουν προσβληθεί, προσβληθεί και βιαστεί στην οικειότητά τους από τους διαχειριστές αυτού του φόρουμ και τους «χρήστες» του», επιτίθεται η πρωθυπουργός. Τονίζει επίσης ότι οι καιροί φαίνεται να έχουν αλλάξει, ότι οι σχέσεις και ο σεβασμός δεν εκτιμώνται πλέον, αλλά ότι η τάση γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα.

«Μην μένετε στάσιμοι, μην το ανεχτείτε, αγωνιστείτε με όλα τα μέσα, με τις αρμόδιες αρχές να είναι συνεχώς ενεργές. Εμπιστεύομαι τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν τους υπεύθυνους το συντομότερο δυνατό και να τους τιμωρήσουν με τη μέγιστη αυστηρότητα, χωρίς παραχωρήσεις. Στο νομικό μας σύστημα, η διάδοση περιεχομένου που προορίζεται να παραμείνει ιδιωτικό χωρίς συναίνεση είναι έγκλημα και ονομάζεται πορνογραφία εκδίκησης».

Οι Ιταλικές αρχές αναζητούν πλέον όσους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, δημοσίευσαν σχόλια που δεν ήταν μόνο σεξιστικά, αλλά υποκίνησαν και εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας.

Η ταχυδρομική αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη εκατοντάδων χρηστών της πύλης Phica.eu, η οποία έκλεισε χθες το πρωί με πρωτοβουλία των διαχειριστών της. Η αστυνομία μπλόκαρε τα γυναικεία προφίλ της πλατφόρμας το βράδυ της Τετάρτης, μετά την κατακραυγή που τους κατέκλυσε με την ανακάλυψη εικόνων της Μελόνι, και της Elly Schlein, καθώς και πολλών συναδέλφων τους πολιτικών, ηθοποιών, δημοσιογράφων, προσωπικοτήτων του θεάματος και του πολιτισμού, και, από χθες, ακόμη και τραγουδιστριών (η Valentina Parisse έχει ήδη δηλώσει ότι θα πάει στην αστυνομία). Είναι πιθανό αυτές οι εικόνες να καταγράφηκαν με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την Corriere della Sera.