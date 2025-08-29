Θεσσαλονίκη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε πριν από το τροχαίο η 45χρονη που συνελήφθη – «Οδηγούσε η φίλη της, μετά δεν ξέρω»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/09) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, όταν μία Porsche που κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες  η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Το άτομο που οδηγούσε την Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνο του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Από την πινακίδα της Porsche, οι Αρχές εντόπισαν την ιδιοκτήτριά της. Πρόκειται για μία 45χρονη επιχειρηματία που έχει επιχειρήσεις μανικιούρ – πεντικιούρ, η οποία παραδέχθηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα. Μάλιστα το βράδυ του τροχαίου διασκέδαζε μαζί με τον πασίγνωστο κομμωτή, Τρύφωνα Σαμαρά, ο οποίος όμως δεν εμπλέκεται στο τροχαίο.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Αρχικά οδηγούσε η φίλη της, μετά δεν ξέρω»

Ο Τρύφων Σαμαράς, μιλώντας στο Live News, ανέφερε πως η 45χρονη επιχειρηματίας και μία φίλη της, τον επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει και μετά έφυγαν. Όπως είπε ο γνωστός κομμωτής τότε οδηγούσε η φίλη της 45χρονης.

«Εγώ χθες την γνώρισα (σ.σ. την 45χρονη). Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο. Μετά πήγαμε με την Porsche σε άλλο κατάστημα. Κάθισα συνοδηγός και οδήγησε η φίλη της 45χρονης. Αυτό γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Μείναμε εκεί μέχρι τις 4 παρά. Μετά με άφησαν τα δύο κορίτσια (η 45χρονη και η φίλη της) στο ξενοδοχείο. Ήταν με την φίλη της οπότε ήμουν ήσυχος ότι θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Οδηγούσε πάλι η φίλη της 45χρονης γι’ αυτό ήμουν ήσυχος» ανέφερε ο Τρύφων Σαμαράς.

«Η ιδιοκτήτρια ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ότι παραπατούσε. Δεν την μαζεύαμε που λέμε. Ήπιαν στα λογικά πλαίσια αλλά τι να πω» πρόσθεσε.

