Ιταλία: Οργή από ψεύτικες φωτογραφίες της Μελόνι σε πορνογραφικό σάιτ

Ένας πορνογραφικός ιστότοπος στην Ιταλία, που δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες πολλών διασήμων γυναικών, μεταξύ των οποίων είναι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν, έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, γράφει ο Guardian.

Οι φωτογραφίες, που συνοδεύονταν από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, συλλέχθηκαν είτε από προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε από δημόσιες πηγές, προτού τροποποιηθούν και δημοσιευθούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Οι εικόνες γυναικών πολιτικών από όλες τις κομματικές γραμμές είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων ή ενώ οι γυναίκες ήταν με τα μπικίνι τους σε διακοπές. Είχαν τροποποιηθεί για να μεγεθύνουν κάποια μέρη του σώματος ή να για υποδηλώνουν σεξουαλική διάθεση. Παρουσιάστηκαν στο “τμήμα VIP” της ιστοσελίδας.

Το σκάνδαλο, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τον επίμονο μισογυνισμό και την έμφυλη βία, έρχεται μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta ενός ιταλικού λογαριασμού στο Facebook με την ονομασία Mia Moglie (Η γυναίκα μου), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

Η Phica, η οποία είναι ένα ανορθόγραφο παιχνίδι με την αργκό λέξη για τον κόλπο στα ιταλικά, ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται ότι λειτουργούσε ανενόχλητη μέχρι που αρκετοί πολιτικοί του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) ανακοίνωσαν ότι υπέβαλαν νομική καταγγελία. Η αστυνομία διεξάγει τώρα έρευνα.

Η Meloni, της οποίας η αδελφή, ηArianna ήταν επίσης στόχος στην ιστοσελίδα, δεν σχολίασε όταν την προσέγγισαν δημοσιογράφοι αργά την Τετάρτη, ανέφερε η Corriere della Sera. Άλλες γυναίκες υψηλού προφίλ των οποίων οι κλεμμένες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στον ιστότοπο είναι η Paola Cortellesi, ηθοποιός και σκηνοθέτης της ιταλικής εισπρακτικής επιτυχίας για την ενδοοικογενειακή βία, C’è Ancora Domani (Υπάρχει ακόμα αύριο), και η influencer Chiara Ferragni.

Η Βαλέρια Καμπάνια, πολιτικός του PD, ήταν από τις πρώτες που προέβη σε επίσημη καταγγελία, γεγονός που ώθησε πολλούς άλλους να προσέλθουν σε αυτό που ο ιταλικός Τύπος περιγράφει ως “το #MeToo της Ιταλίας”.

Ένα διαδικτυακό αίτημα που ζητεί να κλείσει ο ιστότοπος έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 150.000 υπογραφές. Σε ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη, η Καμπάνια έγραψε ότι ήταν “αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη” και “δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή” αφού ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί στον ιστότοπο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

“Όχι μόνο φωτογραφίες με μαγιό, αλλά στιγμές από τη δημόσια και ιδιωτική μου ζωή”, έγραψε. “Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, να μας σέβονται και να ζούμε χωρίς φόβο”.