Άνδρας χόρεψε πάνω σε φαλαινοκαρχαρία – ΒΙΝΤΕΟ

Την στιγμή που ένας άνδρας πηδάει πάνω σε έναν φαλαινοκαρχαρία και χορεύει στην πλάτη του, κατέγραψε η κάμερα. Τα πλάνα τον δείχνουν να εκτελεί το «κόλπο» του κοντά σε μια πλατφόρμα γεώτρησης ιρανικής εταιρείας που αντλεί πετρέλαιο, στα ανοικτά των ακτών του Αμπαντάν, στο Ιράν, στον Περσικό Κόλπο.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο X από μια σελίδα της Open Source Intelligence, φέρει τη λεζάντα: «Άγριο υλικό. Στα ανοικτά των ακτών του Αμπαντάν στον Περσικό Κόλπο, κοντά στις εξέδρες άντλησης πετρελαίου, ένας ντόπιος κινηματογραφήθηκε να πηδά από μια βάρκα στην πλάτη ενός φαλαινοκαρχαρία, όπου χόρεψε».

Ο άνδρας φαίνεται να πηδάει στη θάλασσα από μια βάρκα καθώς προσπαθεί να ανέβει πάνω σε έναν φαλαινοκαρχαρία. Στη συνέχεια πιάνει το πτερύγιο του πλάσματος καθώς σταθεροποιείται πριν ανέβει πάνω του. Το βίντεο τον δείχνει να χειροκροτεί και να χορεύει.

Οι φαλαινοκαρχαρίες δεν θεωρούνται συνήθως ανθρωποφάγοι. Στο βίντεο το ζώο φαίνεται να παραμένει ήρεμο.

Ο άνδρας παραμένει στην πλάτη του για ένα λεπτό πριν χάσει την ισορροπία του καθώς ο καρχαρίας βυθίζεται περισσότερο στο νερό.

Το ακροβατικό, το οποίο έλαβε χώρα το 2023, χαρακτηρίστηκε “αρρωστημένο” από τους ανήσυχους θεατές.  Ένα άτομο σχολίασε: “Ως φιλόζωος, είναι αηδιαστικό να βλέπεις αυτόν τον άνδρα να κακοποιεί έναν καρχαρία φάλαινα πηδώντας πάνω του”.

Δείτε βίντεο:

