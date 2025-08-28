Φλώρινα: Συνελήφθη 43χρονος που αναζητούσαν οι ιταλικές Αρχές για μαστροπεία

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητούνταν από τις ιταλικές Αρχές μέσω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για το σοβαρό αδίκημα της μαστροπείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025 στη Φλώρινα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος. Εκεί θα κριθεί η πιθανή έκδοσή του στην Ιταλία, ώστε να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.