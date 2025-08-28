Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
  • Πατησίων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος: Benedict A. Cacciaζ) που έχει τραβηχτεί το 1951 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.

Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτηρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρεμίστηκαν τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960.

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945 αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

