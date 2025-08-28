Ζελένσκι: Έτοιμο την επόμενη εβδομάδα το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, στην Ουκρανία, αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθορισθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις συνομιλίες με τους συμμάχους του για να διασφαλίσει έναν ισχυρό μηχανισμό υποστήριξης για να αποτραπεί περαιτέρω η ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελέσνκι ανακοίνωσε ότι σήμερα ότι συζήτησε «εκτενώς» το ζήτημα αυτό με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την οποία σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Οι σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ερντογάν. Σημείωσε μάλιστα ότι στην νυχτερινή επίθεση των Ρώσων επλήγη και μία τουρκική επιχείρηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ επισκέφθηκε σήμερα την Τουρκία για να ζητήσει το θέμα, όπως και τη διμερή αμυντική συνεργασία, δήλωσε ο Ουμέροφ, με ανάρτησή του στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες επί τόπου, εάν καθοριστεί μια συγκεκριμένη μέθοδος και πλαίσιο, αλλά δεν έχει δεσμευτεί ανοιχτά για τίποτα.

Ο νέος απολογισμός της ρωσικής επίθεσης

Ο αριθμός των νεκρών στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, έφθασε τους 19. Μεταξύ των νεκρών είναι και τέσσερα παιδιά, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκάτσνεκο. Ο ίδιος είπε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες.

«19 νεκροί. Στον τόπο της επίθεσης στη συνοικία Νταρνίτσκι συνεχίζουν να εργάζονται τα σωστικά συνεργεία», έγραψε ο Τκάτσενκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και η οποία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι. Χτυπήθηκαν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Οι στόχοι; Όχι στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο — ανατινάζοντας πολιτικά τρένα, τα γραφεία του συμβουλίου της ΕΕ και της βρετανικής αποστολής και αθώους πολίτες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.