ΚΚΕ: «Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, λίγες μέρες πριν από τη ΔΕΘ»

«Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε ‘στο ίδιο έργο θεατές’, λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ», αναφέρει η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών, στην επίσκεψη τους στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ.

«Πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, ακόμα και για έργα που καθυστερούν χαρακτηριστικά, όπως η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, αλλά και όσα ανακοινώνονται κάθε χρόνο σα να ζούμε τη ‘Μέρα της Μαρμότας’ (όπως η οδική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Έδεσσας), γίνεται προσπάθεια να κρυφτεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης που εξελίσσεται αυτές τις μέρες και η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει και ο λαός της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας», σχολιάζει.

Προσθέτει ότι «το περιβόητο ‘καλάθι της ΔΕΘ’ περιλαμβάνει πακτωλό χρημάτων και διευκολύνσεις κάθε είδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους (όπως στην περίπτωση του flyover και της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού) και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, και ψίχουλα για το λαό που τα έχει ‘προπληρώσει’ με την άμεση και έμμεση φοροληστεία, τα ματωμένα πλεονάσματα». «Αυτά», συνεχίζει, «στο φόντο της ολομέτωπης επίθεσης σε όσα δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους με αιχμή το νομοσχέδιο – αίσχος για την 13ωρη εργασία, που απογειώνει την εκμετάλλευση και τινάζει στον αέρα την προσωπική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους».

Στην ανακοίνωση σημειώνονται μεταξύ άλλων, τα προβλήματα της ακρίβειας και των ενοικίων, των «τεράστιων ελλείψεων» στους τομείς της υγείας και της παιδείας, της λαϊκής και φοιτητικής στέγης, των «τραγικών καθυστερήσεων» στην ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ, της «διαχρονικής ανεπάρκειας» του ΟΑΣΘ ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονίκη. «Την ίδια ώρα, και με το ‘ανανεωμένο’ σχέδιο ομίλων-Μητσοτάκη-Αγγελούδη για την ανάπτυξη ενός νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στο χώρο της ΔΕΘ, στερεί, ιδιαίτερα από τη νεολαία της περιοχής, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου, με σύγχρονες υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού», προσθέτει.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι «τα παραπάνω, μαζί με την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και απαραίτητων υποδομών αντιπλημμυρικής-αντισεισμικής και αντιπυρικής θωράκισης, διαμορφώνουν το τοπίο μιας δύσκολης καθημερινότητας, πολύ μακριά από το επίπεδο ζωής που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν οι πολλοί, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες που υπάρχουν».

Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σημειώνει ότι «η απάντηση των εργαζομένων στην κυβερνητική πολιτική μπορεί και πρέπει να είναι αποφασιστική, με τη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία της περιοχής, μαζί με άλλους φορείς, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ».

