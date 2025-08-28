Champions League: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού

αθλητισμός

Champions League: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα κοντραριστούν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη και την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Από το δεύτερο γκρουπ, θα υποδεχθούν την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον Πειραιά, ενώ θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στο Emirates Stadium.

Στη συνέχεια, από το τρίτο γκρουπ, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη και τον Άγιαξ εκτός έδρας, στο Άμστερνταμ. Τέλος, από το τέταρτο γκρουπ, θα παίξει με την Πάφο εντός έδρας και με την Καϊράτ στο Καζακστάν.

Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό το ερχόμενο Σάββατο, 30 Αυγούστου.

