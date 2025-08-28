Παραγωγικοί φορείς Θεσσαλονίκης: Υπόμνημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τι ζητούν

Υπομνήματα με τα προβλήματα που τους απασχολούν και τα αιτήματα τους κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπρόσωποι φορέων με τους οποίους συναντήθηκε ενόψει της ομιλίας του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη τόνισε την ανάγκη να υιοθετήσει πλέον η Ελλάδα ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, απαιτείται η διαμόρφωση Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία, η οικονομική ανθεκτικότητα και η τεχνολογική πρόοδος της πατρίδας μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κεντρικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικοί τομείς: εξαγωγές, ψηφιοποίηση, πράσινες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία και στρατηγικοί κλάδοι: τρόφιμα – ποτά, δομικά υλικά, αμυντική βιομηχανία.

Στο υπόμνημα καταγράφονται στοχευμένες προτάσεις, ιδίως για τη μείωση του υπερβολικού κόστους ενέργειας που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής σε σχέση με άλλες χώρες και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες.

Επίσης, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα των σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, όπως και η εντατικοποίηση των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας με τη δημιουργία συνθηκών και κινήτρων που θα την καθιστούν ελκυστική επιλογή για κατοικία και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Ο ΣΒΕ κάλεσε την Πολιτεία να λάβει άμεσα δράση και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων: Μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλους, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα με ολοκληρωμένες πολιτικές κι εκσυγχρονίζοντας την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μερελής διατύπωσε προτάσεις για μείωση των φορολογικών βαρών και ενίσχυση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, όπως και για θέματα που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη Θεσσαλονίκη.

Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

-Αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη δίκαιη φορολόγηση, τη βιωσιμότητα και την τόνωση της απασχόλησης .

– Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ατομικών επιχειρήσεων.

– Νέα φορολογική κλίμακα για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες , ατομικές επιχειρήσεις και μισθωτούς με βάση τα καθαρά κέρδη.

– ‘Αμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων.

– Για τις επιχειρήσεις που έχουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 50.000 ευρώ , να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

– Μείωση συντελεστών ΦΠΑ:

Προτάθηκε η μείωση του ΦΠΑ ανά συντελεστή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από 24% σε 21%, από 13% σε 11% και από 6% σε 5%, με ταυτόχρονη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων.

– Δημιουργία ρύθμισης σε 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μάριος Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη θεμελίωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και παρουσίασε προτάσεις για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, τη στήριξη της μεταποίησης και του μικρομεσαίου επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τη μείωση της φορολόγησης.

Αναφορικά με τη φορολογία, μεταξύ άλλων, πρότεινε:

-Αμεση κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών.

-Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με σχετική κοινοτική οδηγία (2020/285), από τα 10.000 ευρώ που είναι σήμερα.

-Πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, στα 12.000 ευρώ.

-Εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων και των προσαυξήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Απλοποίηση της φορολογικής ψηφιακής γραφειοκρατίας που συνεπάγεται διαρκώς ανανέωση εξοπλισμού, λογισμικών, πρόσθετο διοικητικό βάρος και συνδρομητικές υπηρεσίες.

-Επανεξέταση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για μείωση του ΦΠΑ

σε τρόφιμα και ενέργεια στο 6% και παράλληλη μείωση του υψηλού ΦΠΑ από το 24% σε 15%,

-Απαλλαγή των βιοτεχνικών κτιρίων από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ιωάννης Κουφίδης εξέφρασε τη χαρά του διότι, όπως είπε, ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα σε δύο από τα αιτήματα που διατύπωσε σχετικά με το πρόβλημα του παράνομου airbnb και της λειψυδρίας στη Χαλκιδικής που λόγω και της Κλιματικής Κρίσης εντείνεται τα τελευταία χρόνια και αφορά την ύδρευση και ακόμα περισσότερο την άρδευση.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δ. Ευγενίδης έθεσε την πάγια θέση ότι «όλα αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της κοινότητας, εκτός από εκείνα που χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον και πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων».

Ως προς το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων τόνισε είναι αναγκαία η επέκταση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα, ενώ απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί το χειμώνα που έρχεται.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Στο υπόμνημα που κατέθεσε το παράρτημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι ισχυρές Δασικές Υπηρεσίες είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν πλήξει και θα συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα. Συνεχίζοντας, για τη λειψυδρία και για τις μειώσεις της αγροτικής παραγωγής από την κλιματική κρίση, πέρυσι σας καταθέσαμε τις ολοκληρωμένες και εκτεταμένες προτάσεις 75 εκλεκτών επιστημόνων.

Μάταια περιμέναμε να εισακουστούμε. Σε αυτές, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πρωτίστως ισχυρές στελεχωμένες και εξοπλισμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες και ανάλογη γεωτεχνική εκπαίδευση, την οποία υποβαθμίσατε αδικαιολόγητα στο καλύτερό της επίπεδο στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους κτηνιάτρους που εργάζονται σε εμφανώς ανθυγιεινές συνθήκες».