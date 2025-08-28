Κομισιόν: Προτείνει κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα με αντάλλαγμα την μείωση των φόρων στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Η Κομισιόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) πρότεινε την Πέμπτη την κατάργηση των δασμών στα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε αναδρομικές περικοπές των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Οι προτάσεις αποτελούν το πρώτο βήμα της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 27 Ιουλίου, με την οποία η ΕΕ αποδέχθηκε έναν ευρύ δασμό 15% για να αποφευχθεί ένας επιζήμιος εμπορικός πόλεμος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς τους στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% από 27,5% από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η νομοθετική πρόταση της ΕΕ – δηλαδή από την 1η Αυγούστου.

Η προκαταρκτική συμφωνία έθεσε τέρμα στη σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών και επενδυτικών εταίρων του κόσμου, αν και πρόκειται για μια ασύμμετρη συμφωνία, καθώς οι Βρυξέλλες καλούνται να μειώσουν τους δασμούς τους και να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί δασμούς στο 70% των εξαγωγών της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς καταφερθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας τον Φεβρουάριο ότι “δημιουργήθηκε για να “πηδήξει” τις Ηνωμένες Πολιτείες” και θέλοντας να μειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με την ΕΕ, το οποίο το 2024 ανερχόταν σε 235 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δήλωσαν σε γενικές γραμμές ότι αποδέχονται τη συμφωνία ως το μικρότερο κακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικά ο Τραμπ επρόκειτο να επιβάλει δασμούς 30% σε όλα σχεδόν τα εισαγόμενα αγαθά της ΕΕ.

Η νομοθετική πρόταση της ΕΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των 27 μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, αλλά η μείωση των αμερικανικών δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί πριν από αυτό.

Η πρόταση αποτελείται από δύο πράξεις – η μία για την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά αγαθά και την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στα θαλασσινά και ορισμένα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ, η άλλη για την παράταση της δασμολογικής απαλλαγής των αστακών, συμπεριλαμβανομένων πλέον των μεταποιημένων (επεξεργασμένων) αστακών.