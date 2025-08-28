Κομισιόν: Προτείνει κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα με αντάλλαγμα την μείωση των φόρων στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Κομισιόν: Προτείνει κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα με αντάλλαγμα την μείωση των φόρων στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Η Κομισιόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) πρότεινε την Πέμπτη την κατάργηση των δασμών στα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε αναδρομικές περικοπές των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Οι προτάσεις αποτελούν το πρώτο βήμα της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 27 Ιουλίου, με την οποία η ΕΕ αποδέχθηκε έναν ευρύ δασμό 15% για να αποφευχθεί ένας επιζήμιος εμπορικός πόλεμος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς τους στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% από 27,5% από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η νομοθετική πρόταση της ΕΕ – δηλαδή από την 1η Αυγούστου.

Η προκαταρκτική συμφωνία έθεσε τέρμα στη σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών και επενδυτικών εταίρων του κόσμου, αν και πρόκειται για μια ασύμμετρη συμφωνία, καθώς οι Βρυξέλλες καλούνται να μειώσουν τους δασμούς τους και να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί δασμούς στο 70% των εξαγωγών της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς καταφερθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας τον Φεβρουάριο ότι “δημιουργήθηκε για να “πηδήξει” τις Ηνωμένες Πολιτείες” και θέλοντας να μειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με την ΕΕ, το οποίο το 2024 ανερχόταν σε 235 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δήλωσαν σε γενικές γραμμές ότι αποδέχονται τη συμφωνία ως το μικρότερο κακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικά ο Τραμπ επρόκειτο να επιβάλει δασμούς 30% σε όλα σχεδόν τα εισαγόμενα αγαθά της ΕΕ.

Η νομοθετική πρόταση της ΕΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των 27 μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, αλλά η μείωση των αμερικανικών δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί πριν από αυτό.

Η πρόταση αποτελείται από δύο πράξεις – η μία για την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά αγαθά και την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στα θαλασσινά και ορισμένα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ, η άλλη για την παράταση της δασμολογικής απαλλαγής των αστακών, συμπεριλαμβανομένων πλέον των μεταποιημένων (επεξεργασμένων) αστακών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκρολάρετε πριν τον ύπνο; Τι να κάνετε για να προστατευτείτε από το μπλε φως στο κινητό

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Παπαθανάσης: Τα λόγια φεύγουν, τα έργα μένουν, τα έργα χρειάζονται πόρους, οι πόροι χρειάζονται ισχυρή οικονομία

Τσιάρας: Η μεγάλη μας προτεραιότητα και μοναδική είναι να συνεχιστεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κόκκαλο στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:43 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Έτοιμο την επόμενη εβδομάδα το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, στην Ουκρανία, αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλ...
20:29 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Άνδρας χόρεψε πάνω σε φαλαινοκαρχαρία – ΒΙΝΤΕΟ

Την στιγμή που ένας άνδρας πηδάει πάνω σε έναν φαλαινοκαρχαρία και χορεύει στην πλάτη του, κατ...
20:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Μπλόκο των αρχών στην επίσκεψη 7 Ευρωπαίων δημάρχων στον Ιμάμογλου – Ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας

To υπουργείο Δικαιοσύνης στην Τουρκία απέρριψε το αίτημα των Ευρωπαίων δημάρχων να επισκεφθούν...
18:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βρετανία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι διευθυντής σχολείου που είχε χτυπήσει με «κάβουρα» συνάδελφό του από ερωτική αντιζηλία

Ένας διευθυντής σχολείου, στην Βρετανία, ο οποίος φυλακίστηκε επειδή επιτέθηκε σε συνάδελφό το...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix